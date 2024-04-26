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Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" для ВПК России
Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" для ВПК России - 26.04.2024, ПРАЙМ
Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" для ВПК России
Госсекретарь Энтони Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" российского военно-промышленного комплекса. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T19:22+0300
2024-04-26T19:22+0300
2024-04-26T19:22+0300
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ВАШИНГТОН, 26 апр — ПРАЙМ. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" российского военно-промышленного комплекса. Американские власти признают, что КНР воздерживается от экспорта вооружений в Россию, но их смущает якобы существующие поставки "станков, микроэлектроники и оптики". "Он (Китай - ред.) является поставщиком номер один критических компонентов, которые использует Россия для того, чтобы заново отстроить свой военно-промышленный комплекс", — отметил он американской радиостанции NPR в ходе визита в Китай. Он напомнил, что Соединенные Штаты уже ввели ограничительные меры против более чем ста китайских компаний. И добавил, что США готовы идти дальше.В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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китай, вторичные санкции, сша
КИТАЙ, вторичные санкции, США
Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" для ВПК России
Блинкен назвал Китай "поставщиком №1" для ВПК России и пригрозил санкциями
ВАШИНГТОН, 26 апр — ПРАЙМ. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" российского военно-промышленного комплекса.
Американские власти признают, что КНР воздерживается от экспорта вооружений в Россию, но их смущает якобы существующие поставки "станков, микроэлектроники и оптики".
"Он (Китай - ред.) является поставщиком номер один критических компонентов, которые использует Россия для того, чтобы заново отстроить свой военно-промышленный комплекс", — отметил он американской радиостанции NPR в ходе визита в Китай.
Он напомнил, что Соединенные Штаты уже ввели ограничительные меры против более чем ста китайских компаний. И добавил, что США готовы идти дальше.
Китайцы отреагировали на приезд Путина после холодной встречи Блинкена
В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.