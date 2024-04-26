https://1prime.ru/20240426/pozdravlenie-847715821.html

Лавров поздравил с юбилеем главу МИА "Россия сегодня" Киселева

Лавров поздравил с юбилеем главу МИА "Россия сегодня" Киселева - 26.04.2024, ПРАЙМ

Лавров поздравил с юбилеем главу МИА "Россия сегодня" Киселева

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с юбилеем, отметив, что во внешнеполитическом ведомстве дорожат... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T07:28+0300

2024-04-26T07:28+0300

2024-04-26T07:33+0300

россия

сергей лавров

дмитрий киселев

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с юбилеем, отметив, что во внешнеполитическом ведомстве дорожат отношениями, проверенными временем. В частности, в поздравлении говорится: "От имени коллектива министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю вас с 70-летием. Без малого полвека вы плодотворно трудитесь на ниве профессиональной журналистики. Мастерски владея пером и словом, доводите до широкой общественности точную, актуальную информацию о событиях в нашей стране и за ее пределами". Как отметил глава МИД, Киселев, будучи руководителем одного из крупнейших медиахолдингов России, продолжает "непревзойденно и с творческим подходом вносить большой личный вклад в укрепление позиций нашей страны в глобальном информационном пространстве". Лавров особо отметил авторские проекты Киселева, которые, по его словам, "пользуются заслуженной популярностью у многомиллионной аудитории". "На Смоленской площади дорожат добрыми, проверенными временем отношениями с вами. Готовы к их продолжению в интересах эффективного информационного сопровождения единого внешнеполитического курса Российской Федерации", - подчеркнул министр иностранных дел.При этом он пожелал Киселеву крепкого здоровья, новых творческих успехов и всего самого доброго.

https://1prime.ru/20240422/dedollarizatsiya-847576317.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей лавров, дмитрий киселев