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Лавров поздравил с юбилеем главу МИА "Россия сегодня" Киселева - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Лавров поздравил с юбилеем главу МИА "Россия сегодня" Киселева
Лавров поздравил с юбилеем главу МИА "Россия сегодня" Киселева - 26.04.2024, ПРАЙМ
Лавров поздравил с юбилеем главу МИА "Россия сегодня" Киселева
Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с юбилеем, отметив, что во внешнеполитическом ведомстве дорожат... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T07:28+0300
2024-04-26T07:33+0300
россия
сергей лавров
дмитрий киселев
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с юбилеем, отметив, что во внешнеполитическом ведомстве дорожат отношениями, проверенными временем. В частности, в поздравлении говорится: "От имени коллектива министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю вас с 70-летием. Без малого полвека вы плодотворно трудитесь на ниве профессиональной журналистики. Мастерски владея пером и словом, доводите до широкой общественности точную, актуальную информацию о событиях в нашей стране и за ее пределами". Как отметил глава МИД, Киселев, будучи руководителем одного из крупнейших медиахолдингов России, продолжает "непревзойденно и с творческим подходом вносить большой личный вклад в укрепление позиций нашей страны в глобальном информационном пространстве". Лавров особо отметил авторские проекты Киселева, которые, по его словам, "пользуются заслуженной популярностью у многомиллионной аудитории". "На Смоленской площади дорожат добрыми, проверенными временем отношениями с вами. Готовы к их продолжению в интересах эффективного информационного сопровождения единого внешнеполитического курса Российской Федерации", - подчеркнул министр иностранных дел.При этом он пожелал Киселеву крепкого здоровья, новых творческих успехов и всего самого доброго.
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россия, сергей лавров, дмитрий киселев
РОССИЯ, Сергей Лавров, Дмитрий Киселев
07:28 26.04.2024 (обновлено: 07:33 26.04.2024)
 
Лавров поздравил с юбилеем главу МИА "Россия сегодня" Киселева

Лавров поздравил с юбилеем главу МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с юбилеем, отметив, что во внешнеполитическом ведомстве дорожат отношениями, проверенными временем.
В частности, в поздравлении говорится: "От имени коллектива министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю вас с 70-летием. Без малого полвека вы плодотворно трудитесь на ниве профессиональной журналистики. Мастерски владея пером и словом, доводите до широкой общественности точную, актуальную информацию о событиях в нашей стране и за ее пределами".
Как отметил глава МИД, Киселев, будучи руководителем одного из крупнейших медиахолдингов России, продолжает "непревзойденно и с творческим подходом вносить большой личный вклад в укрепление позиций нашей страны в глобальном информационном пространстве".
Лавров особо отметил авторские проекты Киселева, которые, по его словам, "пользуются заслуженной популярностью у многомиллионной аудитории".
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"На Смоленской площади дорожат добрыми, проверенными временем отношениями с вами. Готовы к их продолжению в интересах эффективного информационного сопровождения единого внешнеполитического курса Российской Федерации", - подчеркнул министр иностранных дел.
При этом он пожелал Киселеву крепкого здоровья, новых творческих успехов и всего самого доброго.
 
РОССИЯСергей ЛавровДмитрий Киселев
 
 
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