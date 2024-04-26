https://1prime.ru/20240426/predosterezhenie-847736889.html

Россиян предостерегли от работы на американские компании

Россиян предостерегли от работы на американские компании - 26.04.2024, ПРАЙМ

Россиян предостерегли от работы на американские компании

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предостерег россиян от сотрудничества с фирмами США, так как под их... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T14:59+0300

2024-04-26T14:59+0300

2024-04-26T15:02+0300

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бизнес

наемники

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предостерег россиян от сотрудничества с фирмами США, так как под их прикрытием американские спецслужбы могут осуществлять шпионаж и вербовку наемников. Ранее, как выяснило РИА Новости, неназванная американская медиакомпания подыскивает операторов с опытом боевых действий для некоей работы в России по освещению таинственных "операций". В объявлении не уточняется, где именно предстоит работать: в зоне боевых действий или нет. Отмечается лишь, что нужно будет освещать некие операции в различных районах России. В день обещают платить 700 долларов и покрывать расходы. "Уверен, что подобные случаи не единичны. Американские фирмы в открытую или под прикрытием ведут подрывную деятельность внутри нашей страны, поэтому россиянам нужно быть предельно острожными. Под прикрытием таких компаний зачастую работают американские спецслужбы, которые осуществляют шпионаж и вербовку наемников", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, нужно понимать, что сумма в 700 долларов в день хоть более чем и достойная, но это не зарплата, а гробовые, которые американцы, к тому же, вряд ли заплатят. "Это цена вопроса жизни, так просто американцы ломаного гроша не дадут никому. Ну а тех, кто решат получить тридцать сребреников, пойдя на сделку с дьяволом, ждет неминуемая печальная участь. Предательство и госизмена в нашей стране карается строго", - сказал депутат.

https://1prime.ru/20240426/moshenniki-847711018.html

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бизнес, наемники