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Шеф Пентагона назвал преимущество ВПК России над "оборонкой" Запада
Шеф Пентагона назвал преимущество ВПК России над "оборонкой" Запада - 26.04.2024, ПРАЙМ
Шеф Пентагона назвал преимущество ВПК России над "оборонкой" Запада
Российский военно-промышленный комплекс курирует государство, именно этим он выигрывает у западной "оборонки", признал шеф Пентагона Ллойд Остин. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T23:24+0300
2024-04-26T23:24+0300
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ВАШИНГТОН, 26 апр — ПРАЙМ. Российский военно-промышленный комплекс курирует государство, именно этим он выигрывает у западной "оборонки", признал шеф Пентагона Ллойд Остин."Это отличный вопрос... Вся их оборонная промышленность отвечает перед государством. Так что для них немного проще сделать это немного быстрее", — сообщил он.Так, он ответил журналистам на вопрос, почему Россия смогла так "эффективно восстановить" свою "военную машину". Остин предположил, что еще одной причиной успеха является поддержка Ирана и Северной Кореи, которую Россия якобы получает.Москва отрицает закупки оружия и боеприпасов в Иране и Северной Корее. Соединенные Штаты также обвиняют Китай в поставках вооружений России. Вторичные ограничительные меры введены против ста китайских компаний. 26 апреля госсекретарь Энтони Блинкен пригрозил продолжить санкционное давление на КНР, если та не предпримет меры сама.В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
https://1prime.ru/20240426/kitay-847730085.html
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впк, пентагон
Вооружения, ВПК, Пентагон
Шеф Пентагона назвал преимущество ВПК России над "оборонкой" Запада
Шеф Пентагона назвал подконтрольность ВПК России государству ее преимуществом
ВАШИНГТОН, 26 апр — ПРАЙМ. Российский военно-промышленный комплекс курирует государство, именно этим он выигрывает у западной "оборонки", признал шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Это отличный вопрос... Вся их оборонная промышленность отвечает перед государством. Так что для них немного проще сделать это немного быстрее", — сообщил он.
Так, он ответил журналистам на вопрос, почему Россия смогла так "эффективно восстановить" свою "военную машину".
Остин предположил, что еще одной причиной успеха является поддержка Ирана и Северной Кореи, которую Россия якобы получает.
Москва отрицает закупки оружия и боеприпасов в Иране и Северной Корее. Соединенные Штаты также обвиняют Китай в поставках вооружений России. Вторичные ограничительные меры введены против ста китайских компаний. 26 апреля госсекретарь Энтони Блинкен пригрозил продолжить санкционное давление на КНР, если та не предпримет меры сама.
В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
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