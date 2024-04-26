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Генсек НАТО призвал союзников перейти "от слов к делу" в помощи Украине - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО призвал союзников перейти "от слов к делу" в помощи Украине
Генсек НАТО призвал союзников перейти "от слов к делу" в помощи Украине - 26.04.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО призвал союзников перейти "от слов к делу" в помощи Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников постараться ускорить работу и начать действовать в плане военных поставок Киеву. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T17:03+0300
2024-04-26T17:11+0300
помощь украине
нато
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников постараться ускорить работу и начать действовать в плане военных поставок Киеву."Многие союзники сделали новые обещания по поддержке Украины. Необходимо, чтобы эти обещания скорее превратились в реальные поставки", — отметил он на пресс-конференции в Германии с канцлером Олафом Шольцем. Он также призвал союзников по альянсу "последовать примеру Германии, обещавшей Украине батарею Patriot".Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240426/konflikt-847731061.html
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помощь украине, нато
помощь Украине, НАТО
17:03 26.04.2024 (обновлено: 17:11 26.04.2024)
 
Генсек НАТО призвал союзников перейти "от слов к делу" в помощи Украине

Генсек НАТО призвал союзников перейти "от слов к делу" в оказании помощи Украине

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников постараться ускорить работу и начать действовать в плане военных поставок Киеву.
"Многие союзники сделали новые обещания по поддержке Украины. Необходимо, чтобы эти обещания скорее превратились в реальные поставки", — отметил он на пресс-конференции в Германии с канцлером Олафом Шольцем.
Он также призвал союзников по альянсу "последовать примеру Германии, обещавшей Украине батарею Patriot".
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
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помощь УкраинеНАТО
 
 
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