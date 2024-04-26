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Генсек НАТО призвал союзников перейти "от слов к делу" в помощи Украине

Генсек НАТО призвал союзников перейти "от слов к делу" в помощи Украине - 26.04.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО призвал союзников перейти "от слов к делу" в помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников постараться ускорить работу и начать действовать в плане военных поставок Киеву. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T17:03+0300

2024-04-26T17:03+0300

2024-04-26T17:11+0300

помощь украине

нато

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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников постараться ускорить работу и начать действовать в плане военных поставок Киеву."Многие союзники сделали новые обещания по поддержке Украины. Необходимо, чтобы эти обещания скорее превратились в реальные поставки", — отметил он на пресс-конференции в Германии с канцлером Олафом Шольцем. Он также призвал союзников по альянсу "последовать примеру Германии, обещавшей Украине батарею Patriot".Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

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помощь украине, нато