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Китай призвал к международному расследованию теракта на "Северных потоках"

Китай призвал к международному расследованию теракта на "Северных потоках" - 26.04.2024, ПРАЙМ

Китай призвал к международному расследованию теракта на "Северных потоках"

Китай призвал к мировому расследованию теракта на "Северном потоке", сообщил на заседании Совбеза зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T18:42+0300

2024-04-26T18:42+0300

2024-04-26T19:37+0300

сб оон

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северные потоки

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ООН, 26 апр – ПРАЙМ. Китай призвал к мировому расследованию теракта на "Северном потоке", сообщил на заседании Совбеза зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан. "Мы вновь призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН, чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали. Мы призываем соответствующие страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в совместном расследовании", — отметил Гэн Шуан.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".Позднее немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.Газеты Washington Post и Spiegel писали, что бывший полковник ВСУ Роман Червинский признан координатором взрывов на "Северных потоках". Согласно материалу Washington Post, приказы Червинскому поступали от украинских чиновников, которые докладывали о своих действиях экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

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сб оон, китай, северные потоки