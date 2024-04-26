https://1prime.ru/20240426/prodlenie-847727227.html

Губернаторам хотят дать право продлевать майские праздники

Губернаторам хотят дать право продлевать майские праздники - 26.04.2024, ПРАЙМ

Губернаторам хотят дать право продлевать майские праздники

Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков внес в ГД законопроект о полномочиях глав регионов продлевать майские праздники. Соответствующий... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T11:43+0300

2024-04-26T11:43+0300

2024-04-26T11:48+0300

майские праздники

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков внес в ГД законопроект о полномочиях глав регионов продлевать майские праздники. Соответствующий документ есть в распоряжении агентства РИА Новости. Согласно пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации" предлагается предоставить губернаторам полномочия переносить часть выходных дней, предусмотренных новогодними каникулами, на другие дни в мае на основании решения, принятого на соответствующем референдуме в субъекте РФ". Автор инициативы отметил со ссылкой на опрос Фонда "Общественное мнение", что в прошлом году к переносу новогодних выходных на майские праздники положительно отнеслись 55% россиян. По его словам, согласно опросу ВЦИОМ за этот год, "47% граждан России собираются отдыхать в майские праздники дома, 29% на даче, 16% граждан планируют туристические поездки". Увеличение выходных дней на майские праздники может простимулировать турпоток на отечественные курорты, добавил Даванков. В пояснительных документах сказано, что общефедеральный порядок установления нерабочих дней не позволяет учесть мнение и предпочтения граждан в одном регионе, которые хотели бы продлить длинные майские праздники за счет сокращения новогодних, и в то же время не навредить производственным процессам в другом регионе, где увеличение майских праздников приведет к ухудшению положения отдельных отраслей экономики. Отмечается, что предоставление губернаторам права переносить выходные дни с новогодних каникул на другие дни в мае на основании решения граждан, принятого на соответствующем региональном референдуме, позволит учесть мнение большинства людей в этом конкретном регионе, а также бизнеса и не приведет к экономическим издержкам в других субъектах РФ.

https://1prime.ru/20240425/alkogol-847679461.html

https://1prime.ru/20240426/moshenniki-847711018.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

майские праздники, госдума