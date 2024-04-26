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Губернаторам хотят дать право продлевать майские праздники - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Губернаторам хотят дать право продлевать майские праздники
Губернаторам хотят дать право продлевать майские праздники - 26.04.2024, ПРАЙМ
Губернаторам хотят дать право продлевать майские праздники
Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков внес в ГД законопроект о полномочиях глав регионов продлевать майские праздники. Соответствующий... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T11:43+0300
2024-04-26T11:48+0300
майские праздники
госдума
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков внес в ГД законопроект о полномочиях глав регионов продлевать майские праздники. Соответствующий документ есть в распоряжении агентства РИА Новости. Согласно пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации" предлагается предоставить губернаторам полномочия переносить часть выходных дней, предусмотренных новогодними каникулами, на другие дни в мае на основании решения, принятого на соответствующем референдуме в субъекте РФ". Автор инициативы отметил со ссылкой на опрос Фонда "Общественное мнение", что в прошлом году к переносу новогодних выходных на майские праздники положительно отнеслись 55% россиян. По его словам, согласно опросу ВЦИОМ за этот год, "47% граждан России собираются отдыхать в майские праздники дома, 29% на даче, 16% граждан планируют туристические поездки". Увеличение выходных дней на майские праздники может простимулировать турпоток на отечественные курорты, добавил Даванков. В пояснительных документах сказано, что общефедеральный порядок установления нерабочих дней не позволяет учесть мнение и предпочтения граждан в одном регионе, которые хотели бы продлить длинные майские праздники за счет сокращения новогодних, и в то же время не навредить производственным процессам в другом регионе, где увеличение майских праздников приведет к ухудшению положения отдельных отраслей экономики. Отмечается, что предоставление губернаторам права переносить выходные дни с новогодних каникул на другие дни в мае на основании решения граждан, принятого на соответствующем региональном референдуме, позволит учесть мнение большинства людей в этом конкретном регионе, а также бизнеса и не приведет к экономическим издержкам в других субъектах РФ.
https://1prime.ru/20240425/alkogol-847679461.html
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майские праздники, госдума
майские праздники, Госдума
11:43 26.04.2024 (обновлено: 11:48 26.04.2024)
 
Губернаторам хотят дать право продлевать майские праздники

В ГД внесли проект о продлении губернаторами майских праздников по решению жителей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков внес в ГД законопроект о полномочиях глав регионов продлевать майские праздники. Соответствующий документ есть в распоряжении агентства РИА Новости.
Согласно пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации" предлагается предоставить губернаторам полномочия переносить часть выходных дней, предусмотренных новогодними каникулами, на другие дни в мае на основании решения, принятого на соответствующем референдуме в субъекте РФ".
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Автор инициативы отметил со ссылкой на опрос Фонда "Общественное мнение", что в прошлом году к переносу новогодних выходных на майские праздники положительно отнеслись 55% россиян. По его словам, согласно опросу ВЦИОМ за этот год, "47% граждан России собираются отдыхать в майские праздники дома, 29% на даче, 16% граждан планируют туристические поездки". Увеличение выходных дней на майские праздники может простимулировать турпоток на отечественные курорты, добавил Даванков.
В пояснительных документах сказано, что общефедеральный порядок установления нерабочих дней не позволяет учесть мнение и предпочтения граждан в одном регионе, которые хотели бы продлить длинные майские праздники за счет сокращения новогодних, и в то же время не навредить производственным процессам в другом регионе, где увеличение майских праздников приведет к ухудшению положения отдельных отраслей экономики.
Отмечается, что предоставление губернаторам права переносить выходные дни с новогодних каникул на другие дни в мае на основании решения граждан, принятого на соответствующем региональном референдуме, позволит учесть мнение большинства людей в этом конкретном регионе, а также бизнеса и не приведет к экономическим издержкам в других субъектах РФ.
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