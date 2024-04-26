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ЕС создаст в Африке и Азии экономический противовес Китаю, пишут СМИ
ЕС создаст в Африке и Азии экономический противовес Китаю, пишут СМИ - 26.04.2024, ПРАЙМ
ЕС создаст в Африке и Азии экономический противовес Китаю, пишут СМИ
Евросоюз выразил намерение укреплять свои экономические позиции в странах Центральной Азии и Африки в рамках противодействия стратегии Китая "Один пояс - один... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T11:29+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Евросоюз выразил намерение укреплять свои экономические позиции в странах Центральной Азии и Африки в рамках противодействия стратегии Китая "Один пояс - один путь", сообщает издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии. "Ранние попытки Европы конкурировать с "Один пояс, один путь" были расценены как фиаско... Блок теперь должен более серьёзно сосредоточиться на создании позиций в ключевых стратегических горнодобывающих и энергетических бизнесах в Африке и Центральной Азии", - говорится в сообщении издания со ссылкой на внутренний документ ЕК. Как отмечается, внутри ЕС растут намерения создать более реалистичные препятствия масштабным инфраструктурным инвестиционным проектам китайской инициативы "Один пояс - один путь", где Пекин расширяет свое стратегическое влияние, помогая строить порты и дороги, которые свяжут Азию с европейскими рынками. Два источника сообщили изданию, что Брюссель, в том числе, близок к тому, чтобы в ближайшие дни объявить китайский интернет-магазин по продаже одежды Shein "очень крупной онлайн-платформой", тем самым подвергнув его дополнительной проверке в соответствии с законом о модерации контента. Также отмечается, что европейцы пришли к политическому консенсусу в отношении того, что "Европе необходимо защищать ключевые технологии". Инициатива "Один пояс, один путь"- амбициозный план представленный Китаем в 2013 году, привлек внимание всего мира благодаря своим планам обеспечить инфраструктуру и экономическое развитие, охватывающее все страны. Однако эта инициатива вызвала споры из-за опасений по поводу растущей доминирующей роли Китая. В рамках инициативы Китая подписал соглашения о сотрудничестве с более чем 150 странами и более чем 30 международными организациями по состоянию на июнь 2023 года. -0-
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Экономика, АЗИЯ, АФРИКА, ЕС
ЕС создаст в Африке и Азии экономический противовес Китаю, пишут СМИ
Politico: ЕС укрепит экономические позиции в Африке и Азии в противовес Китаю
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Евросоюз выразил намерение укреплять свои экономические позиции в странах Центральной Азии и Африки в рамках противодействия стратегии Китая "Один пояс - один путь", сообщает издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии.
"Ранние попытки Европы конкурировать с "Один пояс, один путь" были расценены как фиаско... Блок теперь должен более серьёзно сосредоточиться на создании позиций в ключевых стратегических горнодобывающих и энергетических бизнесах в Африке и Центральной Азии", - говорится в сообщении издания со ссылкой на внутренний документ ЕК.
Как отмечается, внутри ЕС растут намерения создать более реалистичные препятствия масштабным инфраструктурным инвестиционным проектам китайской инициативы "Один пояс - один путь", где Пекин расширяет свое стратегическое влияние, помогая строить порты и дороги, которые свяжут Азию с европейскими рынками.
Два источника сообщили изданию, что Брюссель, в том числе, близок к тому, чтобы в ближайшие дни объявить китайский интернет-магазин по продаже одежды Shein "очень крупной онлайн-платформой", тем самым подвергнув его дополнительной проверке в соответствии с законом о модерации контента. Также отмечается, что европейцы пришли к политическому консенсусу в отношении того, что "Европе необходимо защищать ключевые технологии".
Инициатива "Один пояс, один путь"- амбициозный план представленный Китаем в 2013 году, привлек внимание всего мира благодаря своим планам обеспечить инфраструктуру и экономическое развитие, охватывающее все страны. Однако эта инициатива вызвала споры из-за опасений по поводу растущей доминирующей роли Китая. В рамках инициативы Китая подписал соглашения о сотрудничестве с более чем 150 странами и более чем 30 международными организациями по состоянию на июнь 2023 года. -0-
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