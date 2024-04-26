https://1prime.ru/20240426/raiffeisen-847728331.html

В Европе давят на Австрию, чтобы заставить Raiffeisen уйти из России

В Европе давят на Австрию, чтобы заставить Raiffeisen уйти из России - 26.04.2024, ПРАЙМ

В Европе давят на Австрию, чтобы заставить Raiffeisen уйти из России

Депутаты Европарламента направили письмо федеральному канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, главе минфина Магнусу Бруннеру и главе МИД Александеру Шалленбергу с... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T12:09+0300

2024-04-26T12:09+0300

2024-04-26T12:09+0300

экономика

raiffeisen bank

санкции против рф

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Депутаты Европарламента направили письмо федеральному канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, главе минфина Магнусу Бруннеру и главе МИД Александеру Шалленбергу с призывом оказать давление на Raiffeisen Bank и заставить его прекратить деятельность в России. "Мы призываем вас, соответствующих лидеров Австрии, повлиять на Raiffeisen Bank International, чтобы он… прекратил свою деятельность в России", - говорится в тексте письма, опубликованного литовским евродепутатом Пятрасом Ауштрявичюсом на своей странице в соцсети Х. Депутаты выразили свою озабоченность в связи с якобы имеющимися планами руководства банка нанять еще 2 тысячи сотрудников для российского подразделения и призвали власти Австрии удостовериться, что все компании страны соблюдают санкции против РФ. В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG с 1996 года работает дочерний Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе текущего года глава группы заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20240426/sanktsii-847719333.html

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raiffeisen bank, санкции против рф