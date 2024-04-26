https://1prime.ru/20240426/rakety-847726813.html
"Мы все поставлены под удар!" Российские ракеты навели ужас на Скандинавию
"Мы все поставлены под удар!" Российские ракеты навели ужас на Скандинавию - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Мы все поставлены под удар!" Российские ракеты навели ужас на Скандинавию
Решение России разместить в Ленинградском военном округе (ЛВО) ракетные комплексы "Искандер-М" сильно обеспокоило скандинавские страны. Например, вся территория | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T11:39+0300
2024-04-26T11:39+0300
2024-04-26T12:12+0300
вооружения
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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Решение России разместить в Ленинградском военном округе (ЛВО) ракетные комплексы "Искандер-М" сильно обеспокоило скандинавские страны. Например, вся территория Финляндии теперь оказалась поставленной под удар. Однако это лишь результат вступления Хельсинки в НАТО, пишет в статье для издания infoBRICS обозреватель Драголюб Боснич.Решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс и разместить на своей территории военные базы США не оставило Российской Федерации иного выбора, кроме как усилить Ленинградский военный округ. В частности, именно в ЛВО были размещены ставшие легендарными ракеты "Искандер-М", говорится в публикации."На практике это означает, что теперь вся территория Финляндии поставлена под удар…, - констатирует Боснич. - Ракеты "Искандер-М" могут использовать массивные 700-килограммовые фугасные боеголовки, которые отлично подходят для борьбы с большими скоплениями войск в тылу".Ссылаясь на данные военных источников, автор статьи сообщает, что в Карелии создана специальная ракетная бригада, оснащенная "Искандер-М".Как отметил бывший командующий Балтийским флотом РФ адмирал Владимир Валуев, чьи слова приводятся в публикации, ракетная бригада будет оперативно реагировать на любую угрозу со стороны НАТО в этом районе, "проводя соответствующие операции"."Финляндия укрепляет свои системы противоракетной обороны, но "Искандер-М" использует ракеты с усиленными средствами противодействия, которые были усовершенствованы в контексте СВО", - говорится в статье.По словам Боснича, если Финляндия согласится к размещению американского ядерного оружия на своей территории, финнам следует понимать, что "Искандер-М" вполне способен нести ядерные боеголовки, которые ВС России могут нацелить на любую стратегически важную цель.Вместе с тем автор напомнил, что раньше Финляндия и Швеция служили стратегической буферной зоной, ограничивающей возможность прямого конфликта между Российской Федерацией и НАТО.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, ракеты, скандинавия
Вооружения, РОССИЯ, ракеты, Скандинавия
"Мы все поставлены под удар!" Российские ракеты навели ужас на Скандинавию
infoBRICS: в Ленинградском военной округе разместили ракеты "Искандер-М"
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ.
Решение России разместить в Ленинградском военном округе (ЛВО) ракетные комплексы "Искандер-М" сильно обеспокоило скандинавские страны. Например, вся территория Финляндии теперь оказалась поставленной под удар. Однако это лишь результат вступления Хельсинки в НАТО, пишет в статье для издания infoBRICS
обозреватель Драголюб Боснич.
Решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс и разместить на своей территории военные базы США не оставило Российской Федерации иного выбора, кроме как усилить Ленинградский военный округ. В частности, именно в ЛВО были размещены ставшие легендарными ракеты "Искандер-М", говорится в публикации.
"На практике это означает, что теперь вся территория Финляндии поставлена под удар…, - констатирует Боснич. - Ракеты "Искандер-М" могут использовать массивные 700-килограммовые фугасные боеголовки, которые отлично подходят для борьбы с большими скоплениями войск в тылу".
Ссылаясь на данные военных источников, автор статьи сообщает, что в Карелии создана специальная ракетная бригада, оснащенная "Искандер-М".
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Как отметил бывший командующий Балтийским флотом РФ адмирал Владимир Валуев, чьи слова приводятся в публикации, ракетная бригада будет оперативно реагировать на любую угрозу со стороны НАТО в этом районе, "проводя соответствующие операции".
"Финляндия укрепляет свои системы противоракетной обороны, но "Искандер-М" использует ракеты с усиленными средствами противодействия, которые были усовершенствованы в контексте СВО", - говорится в статье.
По словам Боснича, если Финляндия согласится к размещению американского ядерного оружия на своей территории, финнам следует понимать, что "Искандер-М" вполне способен нести ядерные боеголовки, которые ВС России могут нацелить на любую стратегически важную цель.
Вместе с тем автор напомнил, что раньше Финляндия и Швеция служили стратегической буферной зоной, ограничивающей возможность прямого конфликта между Российской Федерацией и НАТО.