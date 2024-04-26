Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайцы отреагировали на приезд Путина в мае - 26.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240426/reaktsiya-847737288.html
Китайцы отреагировали на приезд Путина в мае
Китайцы отреагировали на приезд Путина в мае - 26.04.2024, ПРАЙМ
Китайцы отреагировали на приезд Путина в мае
Президент России Владимир Путин 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил о своем скором визите в Китай, и читатели | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:05+0300
2024-04-26T15:05+0300
политика
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707721_0:51:3108:1799_1920x0_80_0_0_10e2a43a878ce11e5f4aa1e95a71e92a.jpg
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил о своем скором визите в Китай, и читатели "Гуаньча" положительно оценили его приезд.Пользователь "Хайнаньская аквилария" написал, что приветствует Путина и надеется, что партнерство двух государств будет активно развиваться. Читатель "Маленькая креветка" в ответ на данную новость напомнил, что президент США за четыре так и не навестил Китай. Пользователь "Жесткий хард, мягкий софт" рассчитывает, что благодаря сотрудничеству с Россией в Китае появиться больше возможностей для расширения глубокой кооперации. Читатель "guan_16656589142398" полагает, что американский госсекретарь Энтони Блинкен, который приехал ради прояснений отношений между Поднебесной и Соединенными Штатами, уедет "с пустыми руками". "Наблюдатель 1945" считает, что потенциал развития отношений между Россией и Китаем "велик", поэтому он также счастлив приветствовать российского лидера в своей стране.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240426/blinken-847733953.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707721_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_80523bfc27cdf69e0d816d1b6178709b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай
Политика, КИТАЙ
15:05 26.04.2024
 
Китайцы отреагировали на приезд Путина в мае

Путин заявил о планах посетить Китай в мае, читатели "Гуаньча" оценили его визит

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил о своем скором визите в Китай, и читатели "Гуаньча" положительно оценили его приезд.
Пользователь "Хайнаньская аквилария" написал, что приветствует Путина и надеется, что партнерство двух государств будет активно развиваться. Читатель "Маленькая креветка" в ответ на данную новость напомнил, что президент США за четыре так и не навестил Китай. Пользователь "Жесткий хард, мягкий софт" рассчитывает, что благодаря сотрудничеству с Россией в Китае появиться больше возможностей для расширения глубокой кооперации.
Читатель "guan_16656589142398" полагает, что американский госсекретарь Энтони Блинкен, который приехал ради прояснений отношений между Поднебесной и Соединенными Штатами, уедет "с пустыми руками". "Наблюдатель 1945" считает, что потенциал развития отношений между Россией и Китаем "велик", поэтому он также счастлив приветствовать российского лидера в своей стране.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>
Госсекретарь США Энтони Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России
14:09
 
ПолитикаКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала