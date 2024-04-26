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Китайцы отреагировали на приезд Путина в мае

Китайцы отреагировали на приезд Путина в мае - 26.04.2024, ПРАЙМ

Китайцы отреагировали на приезд Путина в мае

Президент России Владимир Путин 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил о своем скором визите в Китай, и читатели | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:05+0300

2024-04-26T15:05+0300

2024-04-26T15:05+0300

политика

китай

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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил о своем скором визите в Китай, и читатели "Гуаньча" положительно оценили его приезд.Пользователь "Хайнаньская аквилария" написал, что приветствует Путина и надеется, что партнерство двух государств будет активно развиваться. Читатель "Маленькая креветка" в ответ на данную новость напомнил, что президент США за четыре так и не навестил Китай. Пользователь "Жесткий хард, мягкий софт" рассчитывает, что благодаря сотрудничеству с Россией в Китае появиться больше возможностей для расширения глубокой кооперации. Читатель "guan_16656589142398" полагает, что американский госсекретарь Энтони Блинкен, который приехал ради прояснений отношений между Поднебесной и Соединенными Штатами, уедет "с пустыми руками". "Наблюдатель 1945" считает, что потенциал развития отношений между Россией и Китаем "велик", поэтому он также счастлив приветствовать российского лидера в своей стране.Полный текст читайте на ИноСМИ >>

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