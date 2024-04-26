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Постпредство при ЕС отреагировало на резолюцию ЕП о выборах в России - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Постпредство при ЕС отреагировало на резолюцию ЕП о выборах в России
Постпредство при ЕС отреагировало на резолюцию ЕП о выборах в России - 26.04.2024, ПРАЙМ
Постпредство при ЕС отреагировало на резолюцию ЕП о выборах в России
Очередная резолюция, принятая Европарламентом по итогам выборов президента России, стала финальным аккордом "антироссийской песни" ЕП. Об этом сообщил... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T09:07+0300
2024-04-26T09:07+0300
политика
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Очередная резолюция, принятая Европарламентом по итогам выборов президента России, стала финальным аккордом "антироссийской песни" ЕП. Об этом сообщил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов."Резолюция на тему состоявшихся выборов президента России стала для проголосовавших за нее евродепутатов своего рода финальным аккордом их "антироссийской песни", которая в различных вариациях звучала на протяжении всего пятилетнего легислатурного периода. На сей раз беспомощная злость наложилась на весеннее обострение", — цитирует сообщение дипломата агентство РИА Новости.Логвинов считает, что европейские парламентарии оторваны от реальности и живут в своем мире. Он также задается вопросом, понимают ли члены Европарламента, что подобные действия воспринимаются как вмешательство во внутренние дела других стран.Ранее в марте 2024 года в Европарламенте заявили, что не будут наблюдать за российскими выборами и комментировать их результаты. Тем не менее, сейчас евродепутаты обвиняют Россию во вмешательстве в дела ЕС и подкупе евродепутатов, и призывают ЕС активно поддерживать российскую оппозицию.В принятой резолюции ЕП призывает ограничить контакты с российским руководством, а также ввести ограничения против организаторов выборов в Крыму и новых регионах России.
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россия, европарламент, резолюция, новости
Политика, РОССИЯ, Европарламент, резолюция, Новости
09:07 26.04.2024
 
Постпредство при ЕС отреагировало на резолюцию ЕП о выборах в России

Логвинов назвал резолюцию ЕП о выборах финальным аккордом антироссийской песни

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Очередная резолюция, принятая Европарламентом по итогам выборов президента России, стала финальным аккордом "антироссийской песни" ЕП. Об этом сообщил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
"Резолюция на тему состоявшихся выборов президента России стала для проголосовавших за нее евродепутатов своего рода финальным аккордом их "антироссийской песни", которая в различных вариациях звучала на протяжении всего пятилетнего легислатурного периода. На сей раз беспомощная злость наложилась на весеннее обострение", — цитирует сообщение дипломата агентство РИА Новости.
Логвинов считает, что европейские парламентарии оторваны от реальности и живут в своем мире. Он также задается вопросом, понимают ли члены Европарламента, что подобные действия воспринимаются как вмешательство во внутренние дела других стран.
Ранее в марте 2024 года в Европарламенте заявили, что не будут наблюдать за российскими выборами и комментировать их результаты. Тем не менее, сейчас евродепутаты обвиняют Россию во вмешательстве в дела ЕС и подкупе евродепутатов, и призывают ЕС активно поддерживать российскую оппозицию.
В принятой резолюции ЕП призывает ограничить контакты с российским руководством, а также ввести ограничения против организаторов выборов в Крыму и новых регионах России.
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