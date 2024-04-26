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Росфинмониторинг отчитался о выполнении указа о продаже валютной выручки

Росфинмониторинг отчитался о выполнении указа о продаже валютной выручки - 26.04.2024, ПРАЙМ

Росфинмониторинг отчитался о выполнении указа о продаже валютной выручки

Российские компании добросовестно выполняют указ об обязательной продаже валютной выручки, серьезных нарушений нет, сообщил журналистам статс-секретарь -... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T12:28+0300

2024-04-26T12:28+0300

2024-04-26T12:28+0300

валютная выручка

росфинмониторинг

бизнес

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - ПРАЙМ. Российские компании добросовестно выполняют указ об обязательной продаже валютной выручки, серьезных нарушений нет, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года подписал указ о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке и обязанности крупных экспортеров представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. "Что касается российских экспортеров - они подтвердили свою добросовестность, указ выполняется подавляющим большинством в полном объеме, даже с некоторым превышением. И мы не фиксировали за период действия указа серьезных нарушений, ритмично осуществлялась продажа валютной выручки", - сказал Негляд на полях международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма". Отвечая на вопрос, будет ли продлен срок действия указа, Негляд заявил, что "это компетенция президента, будем ждать решения, подождем несколько дней". Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. В правительстве положительно оценили эффективность такой меры, которая сейчас действует до 30 апреля. Минфин РФ со своей стороны сообщил, что также считает обоснованным ее продление. В то же время глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что не видит весомых оснований для продления обязательной продажи экспортерами валютной выручки. По ее мнению, этот инструмент значимо уступает другим мерам, а основные эффекты на стабилизацию курса оказали повышение ключевой ставки и в целом ужесточение кредитно-денежной политики.

https://1prime.ru/20240423/prodazha-valyutnoy-vyruchki-847601930.html

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валютная выручка, росфинмониторинг, бизнес