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Росфинмониторинг отчитался о выполнении указа о продаже валютной выручки
Росфинмониторинг отчитался о выполнении указа о продаже валютной выручки - 26.04.2024, ПРАЙМ
Росфинмониторинг отчитался о выполнении указа о продаже валютной выручки
Российские компании добросовестно выполняют указ об обязательной продаже валютной выручки, серьезных нарушений нет, сообщил журналистам статс-секретарь -... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T12:28+0300
2024-04-26T12:28+0300
2024-04-26T12:28+0300
валютная выручка
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - ПРАЙМ. Российские компании добросовестно выполняют указ об обязательной продаже валютной выручки, серьезных нарушений нет, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года подписал указ о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке и обязанности крупных экспортеров представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. "Что касается российских экспортеров - они подтвердили свою добросовестность, указ выполняется подавляющим большинством в полном объеме, даже с некоторым превышением. И мы не фиксировали за период действия указа серьезных нарушений, ритмично осуществлялась продажа валютной выручки", - сказал Негляд на полях международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма". Отвечая на вопрос, будет ли продлен срок действия указа, Негляд заявил, что "это компетенция президента, будем ждать решения, подождем несколько дней". Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. В правительстве положительно оценили эффективность такой меры, которая сейчас действует до 30 апреля. Минфин РФ со своей стороны сообщил, что также считает обоснованным ее продление. В то же время глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что не видит весомых оснований для продления обязательной продажи экспортерами валютной выручки. По ее мнению, этот инструмент значимо уступает другим мерам, а основные эффекты на стабилизацию курса оказали повышение ключевой ставки и в целом ужесточение кредитно-денежной политики.
https://1prime.ru/20240423/prodazha-valyutnoy-vyruchki-847601930.html
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валютная выручка, росфинмониторинг, бизнес
валютная выручка, Росфинмониторинг, Бизнес
Росфинмониторинг отчитался о выполнении указа о продаже валютной выручки
Росфинмониторинг: компании РФ добросовестно выполняют указ о продаже валютной выручки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - ПРАЙМ. Российские компании добросовестно выполняют указ об обязательной продаже валютной выручки, серьезных нарушений нет, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года подписал указ о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке и обязанности крупных экспортеров представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.
"Что касается российских экспортеров - они подтвердили свою добросовестность, указ выполняется подавляющим большинством в полном объеме, даже с некоторым превышением. И мы не фиксировали за период действия указа серьезных нарушений, ритмично осуществлялась продажа валютной выручки", - сказал Негляд на полях международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".
Власти России могут продлить продажу валютной выручки, выяснили СМИ
Отвечая на вопрос, будет ли продлен срок действия указа, Негляд заявил, что "это компетенция президента, будем ждать решения, подождем несколько дней".
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. В правительстве положительно оценили эффективность такой меры, которая сейчас действует до 30 апреля. Минфин РФ со своей стороны сообщил, что также считает обоснованным ее продление.
В то же время глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что не видит весомых оснований для продления обязательной продажи экспортерами валютной выручки. По ее мнению, этот инструмент значимо уступает другим мерам, а основные эффекты на стабилизацию курса оказали повышение ключевой ставки и в целом ужесточение кредитно-денежной политики.