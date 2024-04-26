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"За ним следят". Маневр России в зоне СВО восхитил Риттера
"За ним следят". Маневр России в зоне СВО восхитил Риттера - 26.04.2024, ПРАЙМ
"За ним следят". Маневр России в зоне СВО восхитил Риттера
Любое орружие, которое Запад передаст Украине, будет отслежено и уничтожено российскими Вооруженными силами. Такое мнение в беседе со Sputnik высказал... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T11:17+0300
2024-04-26T11:17+0300
2024-04-26T11:18+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Любое орружие, которое Запад передаст Украине, будет отслежено и уничтожено российскими Вооруженными силами. Такое мнение в беседе со Sputnik высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.Ранее президент США Джо Байден подписал закон о выделении Киеву нового транша помощи на сумму более 60 миллиардов долларов. По словам Риттера, до Вооруженных сил Украины на передовой дойдет лишь небольшое количество западной помощи."Когда она все-таки дойдет, украинских солдат и технику достаточно быстро уничтожат русские, которые будут отслеживать эту технику на всем пути с Запада до линии фронта", — отметил он.При этом бывший американский разведчик подчеркнул, что никакая военная помощь не спасет Украину, так как российская армия обладает значительным преимуществом.
https://1prime.ru/20240425/ukraina-847704625.html
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россия, украина, скотт риттер
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Скотт Риттер
"За ним следят". Маневр России в зоне СВО восхитил Риттера
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ отслеживают любые поставки оружия на Украину
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ.
Любое орружие, которое Запад передаст Украине, будет отслежено и уничтожено российскими Вооруженными силами. Такое мнение в беседе со Sputnik
высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о выделении Киеву нового транша помощи на сумму более 60 миллиардов долларов.
По словам Риттера, до Вооруженных сил Украины на передовой дойдет лишь небольшое количество западной помощи.
"Опережает в разы". В ВСУ признали превосходство России в средствах РЭБ
"Когда она все-таки дойдет, украинских солдат и технику достаточно быстро уничтожат русские, которые будут отслеживать эту технику на всем пути с Запада до линии фронта", — отметил он.
При этом бывший американский разведчик подчеркнул, что никакая военная помощь не спасет Украину, так как российская армия обладает значительным преимуществом.