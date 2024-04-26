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"За ним следят". Маневр России в зоне СВО восхитил Риттера - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240426/rossiya-847725242.html
"За ним следят". Маневр России в зоне СВО восхитил Риттера
"За ним следят". Маневр России в зоне СВО восхитил Риттера - 26.04.2024, ПРАЙМ
"За ним следят". Маневр России в зоне СВО восхитил Риттера
Любое орружие, которое Запад передаст Украине, будет отслежено и уничтожено российскими Вооруженными силами. Такое мнение в беседе со Sputnik высказал... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T11:17+0300
2024-04-26T11:18+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Любое орружие, которое Запад передаст Украине, будет отслежено и уничтожено российскими Вооруженными силами. Такое мнение в беседе со Sputnik высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.Ранее президент США Джо Байден подписал закон о выделении Киеву нового транша помощи на сумму более 60 миллиардов долларов. По словам Риттера, до Вооруженных сил Украины на передовой дойдет лишь небольшое количество западной помощи."Когда она все-таки дойдет, украинских солдат и технику достаточно быстро уничтожат русские, которые будут отслеживать эту технику на всем пути с Запада до линии фронта", — отметил он.При этом бывший американский разведчик подчеркнул, что никакая военная помощь не спасет Украину, так как российская армия обладает значительным преимуществом.
https://1prime.ru/20240425/ukraina-847704625.html
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россия, украина, скотт риттер
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Скотт Риттер
11:17 26.04.2024 (обновлено: 11:18 26.04.2024)
 
"За ним следят". Маневр России в зоне СВО восхитил Риттера

Экс-разведчик Риттер: ВС РФ отслеживают любые поставки оружия на Украину

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Любое орружие, которое Запад передаст Украине, будет отслежено и уничтожено российскими Вооруженными силами. Такое мнение в беседе со Sputnik высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о выделении Киеву нового транша помощи на сумму более 60 миллиардов долларов.
По словам Риттера, до Вооруженных сил Украины на передовой дойдет лишь небольшое количество западной помощи.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
"Опережает в разы". В ВСУ признали превосходство России в средствах РЭБ
Вчера, 16:39
"Когда она все-таки дойдет, украинских солдат и технику достаточно быстро уничтожат русские, которые будут отслеживать эту технику на всем пути с Запада до линии фронта", — отметил он.
При этом бывший американский разведчик подчеркнул, что никакая военная помощь не спасет Украину, так как российская армия обладает значительным преимуществом.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСкотт Риттер
 
 
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