https://1prime.ru/20240426/rossiya-847725242.html

"За ним следят". Маневр России в зоне СВО восхитил Риттера

"За ним следят". Маневр России в зоне СВО восхитил Риттера - 26.04.2024, ПРАЙМ

"За ним следят". Маневр России в зоне СВО восхитил Риттера

Любое орружие, которое Запад передаст Украине, будет отслежено и уничтожено российскими Вооруженными силами. Такое мнение в беседе со Sputnik высказал... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T11:17+0300

2024-04-26T11:17+0300

2024-04-26T11:18+0300

спецоперация на украине

россия

украина

скотт риттер

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Любое орружие, которое Запад передаст Украине, будет отслежено и уничтожено российскими Вооруженными силами. Такое мнение в беседе со Sputnik высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.Ранее президент США Джо Байден подписал закон о выделении Киеву нового транша помощи на сумму более 60 миллиардов долларов. По словам Риттера, до Вооруженных сил Украины на передовой дойдет лишь небольшое количество западной помощи."Когда она все-таки дойдет, украинских солдат и технику достаточно быстро уничтожат русские, которые будут отслеживать эту технику на всем пути с Запада до линии фронта", — отметил он.При этом бывший американский разведчик подчеркнул, что никакая военная помощь не спасет Украину, так как российская армия обладает значительным преимуществом.

https://1prime.ru/20240425/ukraina-847704625.html

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россия, украина, скотт риттер