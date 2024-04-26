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В РАН рассказали, как Россия может победить санкции

В РАН рассказали, как Россия может победить санкции - 26.04.2024, ПРАЙМ

В РАН рассказали, как Россия может победить санкции

России не стоит пытаться обходить санкции Запада, как это делают, например, иранцы, для победы над санкциями лучше выбрать иной путь - китайский, в основе... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T14:18+0300

2024-04-26T14:18+0300

2024-04-26T14:18+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. России не стоит пытаться обходить санкции Запада, как это делают, например, иранцы, для победы над санкциями лучше выбрать иной путь - китайский, в основе которого выстраивание собственной системы, независимой от западной, такое мнение высказал РИА Новости директор Института Китая и современной Азии РАН, президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества Кирилл Бабаев."Опыт Ирана и Китая в противодействии санкциям очень различный. Иран научился и научил своих контрагентов обходить санкции при помощи элегантных схем и сложных цепочек, этому сейчас учатся и российские бизнесмены", - отметил он.Китай же идет по другому пути: "пытается выстроить собственную систему, которая могла бы заменить западную, нарастить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях", подчеркнул Бабаев."Это не обход санкций, а успешная борьба с ними. России стоит идти, скорее, по этому пути. Тогда борьба с санкциями увенчается победой", - заключил он.После начала спецоперации РФ на Украине Запад ввел беспрецедентно масштабные санкции. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в том числе, в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://1prime.ru/20240425/sanktsii-847709980.html

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россия, китай, новости