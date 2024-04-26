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В Кремле раскрыли некоторые детали закрытой встречи Путина с членами РСПП
В Кремле раскрыли некоторые детали закрытой встречи Путина с членами РСПП - 26.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли некоторые детали закрытой встречи Путина с членами РСПП
Закрытая встреча президента Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) была интересной и содержательной, сообщил... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T13:42+0300
2024-04-26T13:42+0300
2024-04-26T13:49+0300
владимир путин
дмитрий песков
рспп
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Закрытая встреча президента Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) была интересной и содержательной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Тема налогов обсуждалась, обсуждался дальнейший диалог, обеспечение атмосферы предсказуемости для бизнеса в плотном диалоге с правительством. Обсуждались вопросы, связанные с процессом переноса бизнеса и его переоформлением в России", - перечислил темы Песков. Представитель Кремля также отметил, что "общение удовлетворило всех".25 апреля Путин выступил на съезде РСПП, а после этого отдельно побеседовал с членами правления в закрытом режиме. Одной из тем, которую бизнесмены собирались обсудить на встрече с президентом была защита компаний от национализации (деприватизации), сообщали "Ведомости". Среди других тем — налоговые льготы, заморозка фискальной нагрузки со следующего года, смягчение курсовой экспортной пошлины. Кроме того, для компаний-экспортеров немаловажен вопрос обязательной продажи валютной выручки. О том, что мера показала свою эффективность, в конце февраля сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он также заявлял, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года.Дата мероприятия несколько раз переносилась: изначально съезд должен был состояться 15 февраля, потом его сдвинули на первую половину апреля. Как отметили в РСПП, решение было принято по согласованию с администрацией президента с учетом важности системного обсуждения новых нацпроектов и стратегических целей развития страны. Впоследствии дата съезда была назначена на 18 апреля, однако даты менялись еще дважды - 17 апреля и, наконец, 25 апреля.
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владимир путин, дмитрий песков, рспп
Владимир Путин, Дмитрий Песков, РСПП
В Кремле раскрыли некоторые детали закрытой встречи Путина с членами РСПП
Песков: закрытая встреча Путина с членами РСПП была содержательной
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Закрытая встреча президента Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) была интересной и содержательной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Тема налогов обсуждалась, обсуждался дальнейший диалог, обеспечение атмосферы предсказуемости для бизнеса в плотном диалоге с правительством. Обсуждались вопросы, связанные с процессом переноса бизнеса и его переоформлением в России", - перечислил темы Песков. Представитель Кремля также отметил, что "общение удовлетворило всех".
25 апреля Путин выступил на съезде РСПП, а после этого отдельно побеседовал с членами правления в закрытом режиме.
Одной из тем, которую бизнесмены собирались обсудить на встрече с президентом была защита компаний от национализации (деприватизации), сообщали "Ведомости". Среди других тем — налоговые льготы, заморозка фискальной нагрузки со следующего года, смягчение курсовой экспортной пошлины.
Кроме того, для компаний-экспортеров немаловажен вопрос обязательной продажи валютной выручки. О том, что мера показала свою эффективность, в конце февраля сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он также заявлял, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года.
Обеспокоенные бизнесмены намерены обсудить с Путиным национализацию
Дата мероприятия несколько раз переносилась: изначально съезд должен был состояться 15 февраля, потом его сдвинули на первую половину апреля. Как отметили в РСПП, решение было принято по согласованию с администрацией президента с учетом важности системного обсуждения новых нацпроектов и стратегических целей развития страны. Впоследствии дата съезда была назначена на 18 апреля, однако даты менялись еще дважды - 17 апреля и, наконец, 25 апреля.