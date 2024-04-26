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ЦБ не закрыл вопрос публикации прогнозной траектории курса рубля

ЦБ не закрыл вопрос публикации прогнозной траектории курса рубля - 26.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ не закрыл вопрос публикации прогнозной траектории курса рубля

ЦБ РФ пока не принял решение публиковать прогнозную траекторию курса рубля, но вопрос не закрыт, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:42+0300

2024-04-26T15:42+0300

2024-04-26T15:56+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ пока не принял решение публиковать прогнозную траекторию курса рубля, но вопрос не закрыт, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается публикации прогноза курса, мы действительно по результатам обзора денежно-кредитной политики такую возможность допускали, там есть и плюсы, и минусы. Плюсы - это то, что участники рынка, аналитики будут понимать больше, на каких предпосылках мы базируемся. Минус - основное это то, что это может восприниматься как некоторый коммитмент (обязательство - ред.) и возможность управления", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Поэтому мы до сих пор продолжаем взвешивать эти плюсы и минусы, решение публиковать пока не принято, но вопрос не закрыт", - заключила Набиуллина.

https://1prime.ru/20240426/rubl-847732060.html

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эльвира набиуллина, курсы валют, рубль