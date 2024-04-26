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ЦБ заявил об отсутствии необходимости допмер из-за укрепления доллара
ЦБ заявил об отсутствии необходимости допмер из-за укрепления доллара - 26.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ заявил об отсутствии необходимости допмер из-за укрепления доллара
Необходимости принимать какие-то дополнительные меры в связи с укреплением доллара нет, курс рубля плавающий, заявила глава ЦБ РФ эльвира Набиуллина. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T16:09+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Необходимости принимать какие-то дополнительные меры в связи с укреплением доллара нет, курс рубля плавающий, заявила глава ЦБ РФ эльвира Набиуллина. "Что касается укрепления индекса доллара, динамика доллара к остальным валютам, конечно, влияет и на пару рубль-доллар, но курс национальной валюты, динамику курса национальной валюты все-таки правильно оценивать не в какой-то отдельной паре, рубль-доллар, а по отношению ко всем значимым для внешней торговли валютам", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "У нас курс плавающий, у нас нет количественных целевых уровней по курсу, тем более для отдельных пар, поэтому нет необходимости принимать какие-то допмеры в этой связи", - добавила она. Глава ЦБ также отметила, что индекс доллара к основным валютам значительно вырос с начала года, примерно на 4%. "При этом к рублю доллар вырос лишь на 1,6%. То есть меньше, чем в целом по остальным валютам. Что это значит? Что рубль укрепился по отношению к остальным валютам", - сказала Набиуллина.
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ЦБ заявил об отсутствии необходимости допмер из-за укрепления доллара
ЦБ: курс рубля плавающий, необходимости в мерах из-за укреплением доллара нет
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Необходимости принимать какие-то дополнительные меры в связи с укреплением доллара нет, курс рубля плавающий, заявила глава ЦБ РФ эльвира Набиуллина.
"Что касается укрепления индекса доллара, динамика доллара к остальным валютам, конечно, влияет и на пару рубль-доллар, но курс национальной валюты, динамику курса национальной валюты все-таки правильно оценивать не в какой-то отдельной паре, рубль-доллар, а по отношению ко всем значимым для внешней торговли валютам", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"У нас курс плавающий, у нас нет количественных целевых уровней по курсу, тем более для отдельных пар, поэтому нет необходимости принимать какие-то допмеры в этой связи", - добавила она.
Глава ЦБ также отметила, что индекс доллара к основным валютам значительно вырос с начала года, примерно на 4%. "При этом к рублю доллар вырос лишь на 1,6%. То есть меньше, чем в целом по остальным валютам. Что это значит? Что рубль укрепился по отношению к остальным валютам", - сказала Набиуллина.
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