https://1prime.ru/20240426/rubl-847745122.html

Глава ЦБ назвала причину лага в реакции рубля на изменение торговых потоков

Глава ЦБ назвала причину лага в реакции рубля на изменение торговых потоков - 26.04.2024, ПРАЙМ

Глава ЦБ назвала причину лага в реакции рубля на изменение торговых потоков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему курс рубля реагирует с лагом на изменение торговых потоков - сроки между регистрацией экспорта и... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T16:42+0300

2024-04-26T16:42+0300

2024-04-26T16:42+0300

банк россии

эльвира набиуллина

рубль

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему курс рубля реагирует с лагом на изменение торговых потоков - сроки между регистрацией экспорта и реальным поступлением валютной выручки увеличились до одного-двух месяцев. "Мы знаем, что и экспорт, и импорт регистрируются по факту пересечения таможенной границы, соответственно, оплата за экспорт проходит тогда, когда, например, танкер дошел до порта назначения - прошли платежи. У нас и транспортное плечо в подавляющем числе случаев увеличилось и сроки прохождения платежей. Поэтому эти лаги между тем, что отражается как экспорт, и реальным поступлением, например, валютной выручки, увеличились. По нашей оценке, это сейчас около месяца-двух, может быть даже ближе к двум", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. По ее словам, на курс в марте влияет экспорт января или может быть даже декабря. "Возросший экспорт марта он будет влиять на предложение валюты в мае-июне. По импорту ситуация обратная - большинство поставок сейчас идет по предоплате - сначала надо купить валюту, отправить деньги и потом поступает товар", - добавила она.

https://1prime.ru/20240426/1000rubley-847741532.html

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эльвира набиуллина, рубль