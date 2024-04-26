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Глава ЦБ назвала причину лага в реакции рубля на изменение торговых потоков - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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Глава ЦБ назвала причину лага в реакции рубля на изменение торговых потоков
Глава ЦБ назвала причину лага в реакции рубля на изменение торговых потоков - 26.04.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ назвала причину лага в реакции рубля на изменение торговых потоков
Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему курс рубля реагирует с лагом на изменение торговых потоков - сроки между регистрацией экспорта и... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T16:42+0300
2024-04-26T16:42+0300
банк россии
эльвира набиуллина
рубль
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему курс рубля реагирует с лагом на изменение торговых потоков - сроки между регистрацией экспорта и реальным поступлением валютной выручки увеличились до одного-двух месяцев. "Мы знаем, что и экспорт, и импорт регистрируются по факту пересечения таможенной границы, соответственно, оплата за экспорт проходит тогда, когда, например, танкер дошел до порта назначения - прошли платежи. У нас и транспортное плечо в подавляющем числе случаев увеличилось и сроки прохождения платежей. Поэтому эти лаги между тем, что отражается как экспорт, и реальным поступлением, например, валютной выручки, увеличились. По нашей оценке, это сейчас около месяца-двух, может быть даже ближе к двум", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. По ее словам, на курс в марте влияет экспорт января или может быть даже декабря. "Возросший экспорт марта он будет влиять на предложение валюты в мае-июне. По импорту ситуация обратная - большинство поставок сейчас идет по предоплате - сначала надо купить валюту, отправить деньги и потом поступает товар", - добавила она.
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эльвира набиуллина, рубль
Банк России, Эльвира Набиуллина, рубль
16:42 26.04.2024
 
Глава ЦБ назвала причину лага в реакции рубля на изменение торговых потоков

Набиуллина объяснила, почему курс рубля реагирует с лагом на изменение торговых потоков

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему курс рубля реагирует с лагом на изменение торговых потоков - сроки между регистрацией экспорта и реальным поступлением валютной выручки увеличились до одного-двух месяцев.
"Мы знаем, что и экспорт, и импорт регистрируются по факту пересечения таможенной границы, соответственно, оплата за экспорт проходит тогда, когда, например, танкер дошел до порта назначения - прошли платежи. У нас и транспортное плечо в подавляющем числе случаев увеличилось и сроки прохождения платежей. Поэтому эти лаги между тем, что отражается как экспорт, и реальным поступлением, например, валютной выручки, увеличились. По нашей оценке, это сейчас около месяца-двух, может быть даже ближе к двум", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
По ее словам, на курс в марте влияет экспорт января или может быть даже декабря. "Возросший экспорт марта он будет влиять на предложение валюты в мае-июне. По импорту ситуация обратная - большинство поставок сейчас идет по предоплате - сначала надо купить валюту, отправить деньги и потом поступает товар", - добавила она.
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