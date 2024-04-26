Оставляет желать лучшего: на рынке происходит падение
Оставляет желать лучшего: на рынке происходит падение - 26.04.2024, ПРАЙМ
Оставляет желать лучшего: на рынке происходит падение
Падение на рынке акций приостановилось. Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 0,32% до 3439,76 п., индекс РТС – на 0,65% до 1178,69 п. Рынок акций может... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T09:25+0300
2024-04-26T09:25+0300
2024-04-26T09:25+0300
мнения аналитиков
ставка банка россии
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Падение на рынке акций приостановилось. Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 0,32% до 3439,76 п., индекс РТС – на 0,65% до 1178,69 п. Рынок акций может консолидироваться вокруг текущих уровней. Поддержку могут оказать освободившиеся средства инвесторов, зарезервированные ранее на этой неделе под IPO МТС Банка.Динамика в сегменте суверенного долга оставляет желать лучшего, индекс RGBI опустился до недельных минимумов. Рубль укрепился к корзине валют на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность в преддверии налоговых выплат за март и первый квартал. Валютный курс вернулся в сформировавшийся еще в декабре прошлого года диапазон 90-93 руб. за один доллар США и пока продолжит торговаться в этом диапазоне.В лидерах роста оказались бумаги Русагро, которые подорожали на фоне сообщений о намерении Китая нарастить закупки мясной продукции из России. Напомним, что товарооборот продовольствия между Китаем и Россией в 2023 году вырос на 36% по сравнению с 2022 годом. Русагро – один из основных бенефициаров от увеличения продовольственного экспорта в Китай.Индекс МосБиржи информационных технологий показал опережающую динамику на фоне повышения котировок OZON после публикации компанией сильных результатов за I квартал 2024 года. Число покупателей на одноименной платформе увеличилось на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 49 млн, продавцов – в два раза, до 500 тыс., частота покупок посетителей платформы – на 47%, до 22 на одного покупателя в среднем за 12 месяцев.X5 Group сообщила о приостановке осуществления корпоративных прав в своей российской "дочке" по решению суда. Иностранные держатели депозитарных расписок на дату публикации полного решения суда смогут получить акции российской дочерней компании пропорционально их участию в нидерландской компании, российские держатели будут обязаны принять распределенные акции.Сегодня состоится заседание Банка России по денежно-кредитной политике. Мы ожидаем, что регулятор сохранит ставку на уровне 16%. Из опубликованных Росстатом данных по недельной инфляции (за период с 16 по 22 апреля) следует, что в годовом выражении инфляция составила 7,82% по сравнению с 7,83% на предыдущей неделе, что обусловлено снижением цен на отдельные категории продукции, хотя в устойчивом компоненте замедления инфляции не происходит. Регулятор также обновит среднесрочный прогноз по уровню ключевой ставки. Напомним, что в прошлый раз (в феврале 2024 года) Банк России пересмотрел свои ожидания по диапазону ключевой ставки на 2024 год с 12,5-14,5% (в октябрьском прогнозе) до 13,5-15,5%, а прогноз сальдо счета текущих операций был ухудшен до $42 млрд с $75 млрд. Мы не исключаем того, что регулятор может повысить диапазон ставки на конец года, поскольку устойчивое инфляционное давление может потребовать более длительного периода удержания высоких ставок. Нельзя исключать и того, что ожидания по счету текущих операций будут понижены на фоне давления санкций и последующего сжатия экспорта в сочетании с высоким внутренним спросом и ростом импорта.
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Падение на рынке акций приостановилось. Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 0,32% до 3439,76 п., индекс РТС – на 0,65% до 1178,69 п. Рынок акций может консолидироваться вокруг текущих уровней. Поддержку могут оказать освободившиеся средства инвесторов, зарезервированные ранее на этой неделе под IPO МТС Банка.
Динамика в сегменте суверенного долга оставляет желать лучшего, индекс RGBI опустился до недельных минимумов. Рубль укрепился к корзине валют на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность в преддверии налоговых выплат за март и первый квартал. Валютный курс вернулся в сформировавшийся еще в декабре прошлого года диапазон 90-93 руб. за один доллар США и пока продолжит торговаться в этом диапазоне.
В лидерах роста оказались бумаги Русагро, которые подорожали на фоне сообщений о намерении Китая нарастить закупки мясной продукции из России. Напомним, что товарооборот продовольствия между Китаем и Россией в 2023 году вырос на 36% по сравнению с 2022 годом. Русагро – один из основных бенефициаров от увеличения продовольственного экспорта в Китай.
Индекс МосБиржи информационных технологий показал опережающую динамику на фоне повышения котировок OZON после публикации компанией сильных результатов за I квартал 2024 года. Число покупателей на одноименной платформе увеличилось на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 49 млн, продавцов – в два раза, до 500 тыс., частота покупок посетителей платформы – на 47%, до 22 на одного покупателя в среднем за 12 месяцев.
X5 Group сообщила о приостановке осуществления корпоративных прав в своей российской "дочке" по решению суда. Иностранные держатели депозитарных расписок на дату публикации полного решения суда смогут получить акции российской дочерней компании пропорционально их участию в нидерландской компании, российские держатели будут обязаны принять распределенные акции.
Сегодня состоится заседание Банка России по денежно-кредитной политике. Мы ожидаем, что регулятор сохранит ставку на уровне 16%. Из опубликованных Росстатом данных по недельной инфляции (за период с 16 по 22 апреля) следует, что в годовом выражении инфляция составила 7,82% по сравнению с 7,83% на предыдущей неделе, что обусловлено снижением цен на отдельные категории продукции, хотя в устойчивом компоненте замедления инфляции не происходит. Регулятор также обновит среднесрочный прогноз по уровню ключевой ставки. Напомним, что в прошлый раз (в феврале 2024 года) Банк России пересмотрел свои ожидания по диапазону ключевой ставки на 2024 год с 12,5-14,5% (в октябрьском прогнозе) до 13,5-15,5%, а прогноз сальдо счета текущих операций был ухудшен до $42 млрд с $75 млрд. Мы не исключаем того, что регулятор может повысить диапазон ставки на конец года, поскольку устойчивое инфляционное давление может потребовать более длительного периода удержания высоких ставок. Нельзя исключать и того, что ожидания по счету текущих операций будут понижены на фоне давления санкций и последующего сжатия экспорта в сочетании с высоким внутренним спросом и ростом импорта.
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