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Эксперты из ВШЭ описали пути выхода из "лабиринта санкций"

Эксперты из ВШЭ описали пути выхода из "лабиринта санкций" - 26.04.2024, ПРАЙМ

Эксперты из ВШЭ описали пути выхода из "лабиринта санкций"

Опыт противодействия международным санкциям Ирана и Китая может пригодиться России, пишет издание РБК со ссылкой на доклад сотрудников Центра исследований... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T09:26+0300

2024-04-26T09:26+0300

2024-04-26T10:44+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Опыт противодействия международным санкциям Ирана и Китая может пригодиться России, пишет издание РБК со ссылкой на доклад сотрудников Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ."Опыт применения санкций против других стран можно изучать, понимая при этом, что их экономики отличаются от российской — она крупнее и более диверсифицирована", - заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно докладу, Иран, который более 40 лет находится под санкциями, сумел успешно адаптироваться к ограничениям. Он разнообразил экономику, сократив экспорт сырья и увеличив экспорт его переработки. Тем не менее, он не смог побороть отставание своей экономики от мировых лидеров.Для адаптации к санкциям Иран использовал различные меры, такие как полулегальный и нелегальный экспорт нефти, ограничение ввоза подержанных автомобилей, развитие параллельного импорта оборудования, установление торговых связей с неподконтрольными санкциям странами, государственное стимулирование неэнергетического экспорта.В настоящее время у Ирана все еще есть проблемы, такие как сырьевая специализация, регрессивное импортозамещение, зависимость от "дружественных" партнеров, девальвация валюты и инфляция, заметили исследователи.В докладе также рассматривается опыт Китая после введения санкций в 1989 году из-за событий на площади Тяньаньмэнь. Несмотря на санкции со стороны США, европейских стран, Канады, Японии и ряда международных организаций, Китай провел масштабные реформы экономики.Меры включали в себя сокращение государственного планирования, либерализацию ценообразования, реформы государственного сектора, приватизацию и коммерциализацию банковского сектора. Особое внимание было уделено привлечению прямых иностранных инвестиций, заключили эксперты.

https://1prime.ru/20240425/sanktsii-847683047.html

иран

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россия, опыт, новости, иран, санкции против рф