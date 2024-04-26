https://1prime.ru/20240426/sanktsii-847740125.html

Глава ЦБ предупредила об усилении риска вторичных санкций

Глава ЦБ предупредила об усилении риска вторичных санкций - 26.04.2024, ПРАЙМ

Глава ЦБ предупредила об усилении риска вторичных санкций

Банк России видит усиление риска вторичных санкций, находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами для облегчения платежей, заявила глава регулятора... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:41+0300

2024-04-26T15:41+0300

2024-04-26T15:52+0300

банк россии

эльвира набиуллина

экономика рф

вторичные санкции

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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Банк России видит усиление риска вторичных санкций, находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами для облегчения платежей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Что касается международных платежей - в целом мы видим усиление риска вторичных санкций, усложнения платежей. Мы с нашими партнерами находимся в контакте для того, чтобы смотреть на то, как можно облегчить платежи, потому что внешнеэкономическая торговля с дружественными странами активно растет и, конечно, это должно сопровождаться надежной системой платежей", - сказала глава ЦБ, не назвав при этом конкретные страны.

https://1prime.ru/20240426/rossiya-847734426.html

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эльвира набиуллина, экономика рф, вторичные санкции