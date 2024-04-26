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Глава ЦБ предупредила об усилении риска вторичных санкций
Глава ЦБ предупредила об усилении риска вторичных санкций - 26.04.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ предупредила об усилении риска вторичных санкций
Банк России видит усиление риска вторичных санкций, находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами для облегчения платежей, заявила глава регулятора... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:41+0300
2024-04-26T15:41+0300
2024-04-26T15:52+0300
банк россии
эльвира набиуллина
экономика рф
вторичные санкции
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Банк России видит усиление риска вторичных санкций, находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами для облегчения платежей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Что касается международных платежей - в целом мы видим усиление риска вторичных санкций, усложнения платежей. Мы с нашими партнерами находимся в контакте для того, чтобы смотреть на то, как можно облегчить платежи, потому что внешнеэкономическая торговля с дружественными странами активно растет и, конечно, это должно сопровождаться надежной системой платежей", - сказала глава ЦБ, не назвав при этом конкретные страны.
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эльвира набиуллина, экономика рф, вторичные санкции
Банк России, Эльвира Набиуллина, экономика РФ, вторичные санкции
Глава ЦБ предупредила об усилении риска вторичных санкций
Набиуллина: ЦБ видит усиление риска вторичных санкций, контакт с партнерами есть
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Банк России видит усиление риска вторичных санкций, находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами для облегчения платежей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Что касается международных платежей - в целом мы видим усиление риска вторичных санкций, усложнения платежей. Мы с нашими партнерами находимся в контакте для того, чтобы смотреть на то, как можно облегчить платежи, потому что внешнеэкономическая торговля с дружественными странами активно растет и, конечно, это должно сопровождаться надежной системой платежей", - сказала глава ЦБ, не назвав при этом конкретные страны.
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