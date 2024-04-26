https://1prime.ru/20240426/sanktsii-847748430.html

США сняли санкции с турецкой компании и ее нефтяного танкера

США сняли санкции с турецкой компании и ее нефтяного танкера - 26.04.2024, ПРАЙМ

США сняли санкции с турецкой компании и ее нефтяного танкера

США вывели из-под санкций турецкую компанию Ice Pearl Navigation Corp. и принадлежащий ей нефтяной танкер Yasa Golden Bosphorus, говорится в обнародованном... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T17:36+0300

2024-04-26T17:36+0300

2024-04-26T17:37+0300

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ВАШИНГТОН, 26 апр — ПРАЙМ. США вывели из-под санкций турецкую компанию Ice Pearl Navigation Corp. и принадлежащий ей нефтяной танкер Yasa Golden Bosphorus, говорится в обнародованном заявлении американского Минфина. Как следует из документа, санкции против турецкого юрлица и его судна были введены в октябре минувшего года за нарушение установленных странами "Группы семи" и Австралией ценовых ограничений, касавшихся продажи российской нефти. Так, по версии Минфина США, на танкере Yasa Golden Bosphorus якобы перевозилось российское "черное золото" по стоимости 80 долларов за баррель. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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вторичные санкции, сша, турция