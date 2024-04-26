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"Сбер" ожидает роста средств физлиц в российских банках - 26.04.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" ожидает роста средств физлиц в российских банках
"Сбер" ожидает роста средств физлиц в российских банках - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Сбер" ожидает роста средств физлиц в российских банках
Сбербанк ждет, что средства юрлиц в российских банках в 2024 году вырастут на 2-4%, сам банк планирует расти выше сектора, следует из презентации группы по... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T10:14+0300
2024-04-26T10:28+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Сбербанк ждет, что средства юрлиц в российских банках в 2024 году вырастут на 2-4%, сам банк планирует расти выше сектора, следует из презентации группы по итогам отчетности по МСФО за первый квартал.Также, банк спрогнозировал рост средств населения в кредитных организациях в текущем году на 24-26%, у себя ожидает сопоставимые с сектором темпы.Сбербанк прогнозирует темпы роста кредитования юридических лиц в России в 2024 году на уровне 12-15%, сам планирует расти как и сектор, а физических лиц - на уровне 9-11%, а сам будет расти выше, следует из презентации группы по итогам отчетности по МСФО за первый квартал."Прогноз темпов роста кредитования юридических лиц за 2024 год - 12-15%. ... Прогноз темпов роста кредитования физических лиц за 2024 год - 9-11%", - указано в презентации.Также в документе отмечается, что Сбербанк в 2024 году по темпам роста кредитования юрлиц планирует расти в соответствии с сектором, а по темпам роста кредитования физических лиц будет расти выше сектора.
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россия, сбербанк, новости
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк, Новости
10:14 26.04.2024 (обновлено: 10:28 26.04.2024)
 
"Сбер" ожидает роста средств физлиц в российских банках

Средства физлиц в банка РФ в 2024 году вырастут на 24-26%, в "Сбере" они будут расти также

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбера
Вывеска Сбера - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Сбербанк ждет, что средства юрлиц в российских банках в 2024 году вырастут на 2-4%, сам банк планирует расти выше сектора, следует из презентации группы по итогам отчетности по МСФО за первый квартал.
Также, банк спрогнозировал рост средств населения в кредитных организациях в текущем году на 24-26%, у себя ожидает сопоставимые с сектором темпы.
Сбербанк прогнозирует темпы роста кредитования юридических лиц в России в 2024 году на уровне 12-15%, сам планирует расти как и сектор, а физических лиц - на уровне 9-11%, а сам будет расти выше, следует из презентации группы по итогам отчетности по МСФО за первый квартал.
"Прогноз темпов роста кредитования юридических лиц за 2024 год - 12-15%. ... Прогноз темпов роста кредитования физических лиц за 2024 год - 9-11%", - указано в презентации.
Также в документе отмечается, что Сбербанк в 2024 году по темпам роста кредитования юрлиц планирует расти в соответствии с сектором, а по темпам роста кредитования физических лиц будет расти выше сектора.
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