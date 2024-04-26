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"Сбер" ожидает выполнение условия для дивидендов в 50% прибыли по МСФО - 26.04.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" ожидает выполнение условия для дивидендов в 50% прибыли по МСФО
"Сбер" ожидает выполнение условия для дивидендов в 50% прибыли по МСФО - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Сбер" ожидает выполнение условия для дивидендов в 50% прибыли по МСФО
Сбербанк по-прежнему ждет, что достаточность общего капитала его банковской группы в 2024 году будет выше 13,3%, что будет позволять выплату дивидендов в 50% от | 26.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Сбербанк по-прежнему ждет, что достаточность общего капитала его банковской группы в 2024 году будет выше 13,3%, что будет позволять выплату дивидендов в 50% от прибыли МСФО, следует из презентации банка.Сбербанк на 2024-2026 годы немного обновил свою дивидендную политику: таргетируемый объем выплат дивидендов сохранился на уровне 50% чистой прибыли по МСФО, однако выплаты будут возможны только при нормативе достаточности общего капитала Н20.0 выше 13,3%.Согласно презентации, достаточность капитала на 2024 год заложена в размере больше 13,3%.Ранее банк сообщил, что набсовет рекомендовал по итогам 2023 года выплатить дивиденды в 750 миллиардов рублей, или 33,3 рубля на акцию – это составляет 50% прибыли по МСФО.
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россия, новости
Экономика, РОССИЯ, Новости
11:20 26.04.2024 (обновлено: 11:33 26.04.2024)
 
"Сбер" ожидает выполнение условия для дивидендов в 50% прибыли по МСФО

"Сбер" ждет выполнения ключевого условия для дивидендов в 50% прибыли по МСФО

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Сбербанк по-прежнему ждет, что достаточность общего капитала его банковской группы в 2024 году будет выше 13,3%, что будет позволять выплату дивидендов в 50% от прибыли МСФО, следует из презентации банка.
Сбербанк на 2024-2026 годы немного обновил свою дивидендную политику: таргетируемый объем выплат дивидендов сохранился на уровне 50% чистой прибыли по МСФО, однако выплаты будут возможны только при нормативе достаточности общего капитала Н20.0 выше 13,3%.
Согласно презентации, достаточность капитала на 2024 год заложена в размере больше 13,3%.
Ранее банк сообщил, что набсовет рекомендовал по итогам 2023 года выплатить дивиденды в 750 миллиардов рублей, или 33,3 рубля на акцию – это составляет 50% прибыли по МСФО.
 
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