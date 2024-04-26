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"Сбер" ожидает выполнение условия для дивидендов в 50% прибыли по МСФО

"Сбер" ожидает выполнение условия для дивидендов в 50% прибыли по МСФО - 26.04.2024, ПРАЙМ

"Сбер" ожидает выполнение условия для дивидендов в 50% прибыли по МСФО

Сбербанк по-прежнему ждет, что достаточность общего капитала его банковской группы в 2024 году будет выше 13,3%, что будет позволять выплату дивидендов в 50% от | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T11:20+0300

2024-04-26T11:20+0300

2024-04-26T11:33+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Сбербанк по-прежнему ждет, что достаточность общего капитала его банковской группы в 2024 году будет выше 13,3%, что будет позволять выплату дивидендов в 50% от прибыли МСФО, следует из презентации банка.Сбербанк на 2024-2026 годы немного обновил свою дивидендную политику: таргетируемый объем выплат дивидендов сохранился на уровне 50% чистой прибыли по МСФО, однако выплаты будут возможны только при нормативе достаточности общего капитала Н20.0 выше 13,3%.Согласно презентации, достаточность капитала на 2024 год заложена в размере больше 13,3%.Ранее банк сообщил, что набсовет рекомендовал по итогам 2023 года выплатить дивиденды в 750 миллиардов рублей, или 33,3 рубля на акцию – это составляет 50% прибыли по МСФО.

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