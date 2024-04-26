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Сбербанк отметил рост чистой прибыли по МСФО за первый квартал

Сбербанк отметил рост чистой прибыли по МСФО за первый квартал - 26.04.2024, ПРАЙМ

Сбербанк отметил рост чистой прибыли по МСФО за первый квартал

Сбербанк в первом квартале 2024 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 11,3%, до 397,4 миллиарда рублей, следует из сообщения банка. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T09:58+0300

2024-04-26T09:58+0300

2024-04-26T10:26+0300

сбербанк

чистая прибыль

отчетность по мсфо

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Сбербанк в первом квартале 2024 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 11,3%, до 397,4 миллиарда рублей, следует из сообщения банка."В первом квартале 2024 года группа "Сбер" заработала 397,4 миллиарда рублей, рост прибыли превысил 11% год к году. Рентабельность капитала составила 24,2%", - приводится в сообщении заявление главы банка Германа Грефа.В первом квартале 2023 года прибыль Сбербанка по МСФО составляла 357,2 миллиарда рублей. "Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, снизились на 36,7% год к году, до 53,3 миллиарда рублей", - также указывается в отчете."Средства физических лиц составили 23,5 триллиона рублей, показав рост на 2,4% с начала года (+1,9% без учета валютной переоценки)... Средства юридических лиц выросли на 9,6% с начала года (+8,8% без учета переоценки), до 15,1 триллиона рублей", - говорится в сообщении компании.Сбербанк за прошлый квартал нарастил кредиты физлицам на 2,5%, компаниям - на 0,2%, сообщается в отчетности крупнейшего российского банка по МСФО.По состоянию на 31 марта общий объем розничных кредитов банка составил 16,5 триллиона рублей, корпоративных - 23,3 триллиона.Общий объем кредитования вырос с начала года на 1,1% - до 39,824 триллиона рублей.Сбербанк ждет, что средства юрлиц в российских банках в 2024 году вырастут на 2-4%, сам банк планирует расти выше сектора, следует из презентации группы по итогам отчетности по МСФО за первый квартал.Также, банк спрогнозировал рост средств населения в кредитных организациях в текущем году на 24-26%, у себя ожидает сопоставимые с сектором темпы.

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сбербанк, чистая прибыль, отчетность по мсфо