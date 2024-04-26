https://1prime.ru/20240426/shashlyk-847719177.html
В России рассчитали индекс шашлыка
В России рассчитали индекс шашлыка - 26.04.2024, ПРАЙМ
В России рассчитали индекс шашлыка
Специалисты платформы фискальных данных "Такском" определили индекс шашлыка. Об этом сообщает RT. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T09:25+0300
2024-04-26T09:25+0300
2024-04-26T10:42+0300
экономика
шашлык
исследование
россия
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84054/23/840542395_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_24c67e734e0659755f48a0945778f9a3.jpg
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Специалисты платформы фискальных данных "Такском" определили индекс шашлыка. Об этом сообщает RT.Согласно расчетам, средняя цена шашлыка из свинины в период с 1 по 23 апреля 2024 года составила 464,33 рубля. Она выросла на десять процентов, а продажи — на три процента в сравнении с аналогичным периодом 2023 года."Средняя цена на шашлык из говядины с 1 по 23 апреля 2024 года составляет 521,21 рубля. Средняя цена выросла на 1%, продажи выросли на 35%", — сказано в материалах исследования.Также отмечается, что средняя цена на шашлык из курицы поднялась на 25%, достигнув 339,96 рубля, а из индейки — на 16% (до 457,62 рубля).Кроме того, исследование показало, что средняя стоимость комплекта шампуров составила 294,34 рубля, мангала — 442,35 рубля, угля — 213,24 рубля, а средства для розжига — 126,05 рубля.Для целей исследования "Такском" проанализировал более 56 миллиардов кассовых чеков.
https://1prime.ru/20240421/makarony-847555834.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84054/23/840542395_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_440819c4198ae0bed1bbaf35d3f1b94a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шашлык, исследование, россия, цены
Экономика, шашлык, исследование, РОССИЯ, цены
В России рассчитали индекс шашлыка
RT: российские аналитики рассчитали индекс шашлыка
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ.
Специалисты платформы фискальных данных "Такском" определили индекс шашлыка. Об этом сообщает RT
.
Согласно расчетам, средняя цена шашлыка из свинины в период с 1 по 23 апреля 2024 года составила 464,33 рубля. Она выросла на десять процентов, а продажи — на три процента в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.
"Средняя цена на шашлык из говядины с 1 по 23 апреля 2024 года составляет 521,21 рубля. Средняя цена выросла на 1%, продажи выросли на 35%", — сказано в материалах исследования.
Также отмечается, что средняя цена на шашлык из курицы поднялась на 25%, достигнув 339,96 рубля, а из индейки — на 16% (до 457,62 рубля).
Кроме того, исследование показало, что средняя стоимость комплекта шампуров составила 294,34 рубля, мангала — 442,35 рубля, угля — 213,24 рубля, а средства для розжига — 126,05 рубля.
Для целей исследования "Такском" проанализировал более 56 миллиардов кассовых чеков.
Исследование: россияне продолжают есть один итальянский продукт