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В России рассчитали индекс шашлыка - 26.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240426/shashlyk-847719177.html
В России рассчитали индекс шашлыка
В России рассчитали индекс шашлыка - 26.04.2024, ПРАЙМ
В России рассчитали индекс шашлыка
Специалисты платформы фискальных данных "Такском" определили индекс шашлыка. Об этом сообщает RT. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T09:25+0300
2024-04-26T10:42+0300
экономика
шашлык
исследование
россия
цены
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Специалисты платформы фискальных данных "Такском" определили индекс шашлыка. Об этом сообщает RT.Согласно расчетам, средняя цена шашлыка из свинины в период с 1 по 23 апреля 2024 года составила 464,33 рубля. Она выросла на десять процентов, а продажи — на три процента в сравнении с аналогичным периодом 2023 года."Средняя цена на шашлык из говядины с 1 по 23 апреля 2024 года составляет 521,21 рубля. Средняя цена выросла на 1%, продажи выросли на 35%", — сказано в материалах исследования.Также отмечается, что средняя цена на шашлык из курицы поднялась на 25%, достигнув 339,96 рубля, а из индейки — на 16% (до 457,62 рубля).Кроме того, исследование показало, что средняя стоимость комплекта шампуров составила 294,34 рубля, мангала — 442,35 рубля, угля — 213,24 рубля, а средства для розжига — 126,05 рубля.Для целей исследования "Такском" проанализировал более 56 миллиардов кассовых чеков.
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шашлык, исследование, россия, цены
Экономика, шашлык, исследование, РОССИЯ, цены
09:25 26.04.2024 (обновлено: 10:42 26.04.2024)
 
В России рассчитали индекс шашлыка

RT: российские аналитики рассчитали индекс шашлыка

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНачало сезона посадочных работ на дачных участках
Начало сезона посадочных работ на дачных участках - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Специалисты платформы фискальных данных "Такском" определили индекс шашлыка. Об этом сообщает RT.
Согласно расчетам, средняя цена шашлыка из свинины в период с 1 по 23 апреля 2024 года составила 464,33 рубля. Она выросла на десять процентов, а продажи — на три процента в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.
"Средняя цена на шашлык из говядины с 1 по 23 апреля 2024 года составляет 521,21 рубля. Средняя цена выросла на 1%, продажи выросли на 35%", — сказано в материалах исследования.
Также отмечается, что средняя цена на шашлык из курицы поднялась на 25%, достигнув 339,96 рубля, а из индейки — на 16% (до 457,62 рубля).
Кроме того, исследование показало, что средняя стоимость комплекта шампуров составила 294,34 рубля, мангала — 442,35 рубля, угля — 213,24 рубля, а средства для розжига — 126,05 рубля.
Для целей исследования "Такском" проанализировал более 56 миллиардов кассовых чеков.
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