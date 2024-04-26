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В России рассчитали индекс шашлыка

В России рассчитали индекс шашлыка - 26.04.2024, ПРАЙМ

В России рассчитали индекс шашлыка

Специалисты платформы фискальных данных "Такском" определили индекс шашлыка. Об этом сообщает RT. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T09:25+0300

2024-04-26T09:25+0300

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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Специалисты платформы фискальных данных "Такском" определили индекс шашлыка. Об этом сообщает RT.Согласно расчетам, средняя цена шашлыка из свинины в период с 1 по 23 апреля 2024 года составила 464,33 рубля. Она выросла на десять процентов, а продажи — на три процента в сравнении с аналогичным периодом 2023 года."Средняя цена на шашлык из говядины с 1 по 23 апреля 2024 года составляет 521,21 рубля. Средняя цена выросла на 1%, продажи выросли на 35%", — сказано в материалах исследования.Также отмечается, что средняя цена на шашлык из курицы поднялась на 25%, достигнув 339,96 рубля, а из индейки — на 16% (до 457,62 рубля).Кроме того, исследование показало, что средняя стоимость комплекта шампуров составила 294,34 рубля, мангала — 442,35 рубля, угля — 213,24 рубля, а средства для розжига — 126,05 рубля.Для целей исследования "Такском" проанализировал более 56 миллиардов кассовых чеков.

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шашлык, исследование, россия, цены