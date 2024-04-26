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Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС

Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС - 26.04.2024, ПРАЙМ

Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС

Шанхайская организация сотрудничества рассчитывает на скорое присоединение Белоруссии к организации. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T11:04+0300

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АСТАНА, 26 апр - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества рассчитывает на скорое присоединение Белоруссии к организации. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.Шойгу поприветствовал вступление в ШОС Ирана, а также выразил радость на фоне увеличения числа участников организации."Ожидаем, что в ближайшее время новым членом станет Белоруссия", - сказал он.Шойгу выразил уверенность, что вступление Белоруссии укрепит безопасность в регионе и придаст импульс коллективной работе стран-членов ШОС.ШОС— международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в Нью-Дели в июне 2023 года Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.

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