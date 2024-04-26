Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС - 26.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240426/shos-847724740.html
Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС
Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС - 26.04.2024, ПРАЙМ
Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС
Шанхайская организация сотрудничества рассчитывает на скорое присоединение Белоруссии к организации. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T11:04+0300
2024-04-26T11:07+0300
политика
россия
шос
белоруссия
новости
сергей шойгу
https://cdnn.1prime.ru/img/84190/61/841906159_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_a58d15f464f6281983ee11937e18ca78.jpg
АСТАНА, 26 апр - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества рассчитывает на скорое присоединение Белоруссии к организации. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.Шойгу поприветствовал вступление в ШОС Ирана, а также выразил радость на фоне увеличения числа участников организации."Ожидаем, что в ближайшее время новым членом станет Белоруссия", - сказал он.Шойгу выразил уверенность, что вступление Белоруссии укрепит безопасность в регионе и придаст импульс коллективной работе стран-членов ШОС.ШОС— международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в Нью-Дели в июне 2023 года Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.
https://1prime.ru/20240403/rossiya-847039217.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84190/61/841906159_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_2ba0b91298f1fbdbbdb64a36f167791d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, шос, белоруссия, новости, сергей шойгу
Политика, РОССИЯ, ШОС, БЕЛОРУССИЯ, Новости, Сергей Шойгу
11:04 26.04.2024 (обновлено: 11:07 26.04.2024)
 
Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС

Шойгу: в ШОС ожидают скорейшего вступления Белоруссии в организацию

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ С. Шойгу
Министр обороны РФ С. Шойгу - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 26 апр - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества рассчитывает на скорое присоединение Белоруссии к организации. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Шойгу поприветствовал вступление в ШОС Ирана, а также выразил радость на фоне увеличения числа участников организации.
"Ожидаем, что в ближайшее время новым членом станет Белоруссия", - сказал он.
Шойгу выразил уверенность, что вступление Белоруссии укрепит безопасность в регионе и придаст импульс коллективной работе стран-членов ШОС.
ШОС— международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в Нью-Дели в июне 2023 года Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Россия усилила присутствие в БРИКС и ШОС, сообщил Мишустин
3 апреля, 13:24
 
ПолитикаРОССИЯШОСБЕЛОРУССИЯНовостиСергей Шойгу
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала