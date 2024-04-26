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Доля стран СНГ в российском грузообороте достигла 15 процентов

Доля стран СНГ в российском грузообороте достигла 15 процентов - 26.04.2024, ПРАЙМ

Доля стран СНГ в российском грузообороте достигла 15 процентов

Доля стран СНГ в грузообороте России в январе-феврале 2024 года составила чуть больше 15%, есть все стимулы для наращивания торговых отношений, заявил РИА... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T09:36+0300

2024-04-26T09:36+0300

2024-04-26T09:36+0300

экономика

снг

фтс россии

грузооборот

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ТАШКЕНТ, 26 апр – ПРАЙМ. Доля стран СНГ в грузообороте России в январе-феврале 2024 года составила чуть больше 15%, есть все стимулы для наращивания торговых отношений, заявил РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. В Ташкенте в пятницу открылось 78-е заседание совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ под председательством российской стороны. "За январь-февраль этого года грузооборот вырос на 4%, и доля стран СНГ в грузообороте России составила чуть больше 15%. СНГ, ЕАЭС как часть СНГ, мы понимаем, что сейчас имеет все стимулы и основания для наращивания торговых отношений", - сказал Давыдов, отвечая на вопрос о динамике торговли РФ с остальными странами Содружества. Давыдов напомнил, что в настоящий момент во внешней торговле РФ активно идет процесс замещения западных стран. "Владимир Владимирович Путин об этом сказал в послании Федеральному собранию 29 февраля. Собственно говоря, отсюда мы нарезаем и себе задачи, как таможни", - отметил врио главы ФТС. "Это разворот нашей внешней торговли на Восток и на Юг, развитие транспортно-логистических коридоров "Запад-Восток" и "Север-Юг" и содействие в налаживании развития товарооборота с дружественными странами, куда входят наши страны СНГ. Последние годы каких-то серьезных проблем в отношениях со стороны таможенных именно правоотношений в странах СНГ мы не видим", - добавил Давыдов.

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снг, фтс россии, грузооборот