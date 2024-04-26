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Ювелирный рынок в России вырос на треть

Ювелирный рынок в России вырос на треть - 26.04.2024, ПРАЙМ

Ювелирный рынок в России вырос на треть

Россияне в первом квартале потратили на ювелирные украшения почти 107 миллиардов рублей, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, средний чек | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T09:06+0300

2024-04-26T09:06+0300

2024-04-26T09:06+0300

sokolov

россия

бизнес

ювелирные изделия

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале потратили на ювелирные украшения почти 107 миллиардов рублей, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, средний чек при этом вырос до 8,7 тысячи рублей, подсчитали в ювелирном холдинге Sokolov. "По итогам первого квартала 2024 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 106,5 миллиардов рублей, что на 32,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Доля онлайн-продаж при этом увеличилась с 23% на начало года до 28% к апрелю... Средний чек за первый квартал 2024 года вырос на 17% и составил 8 650 рублей. В марте средний чек достигал 8 866 рублей (+15% относительно марта прошлого года)", - выяснили там. Отмечается, что первый квартал - традиционный период повышенного спроса в ювелирной рознице, так как на него приходятся 23 февраля и 8 марта, а также День всех влюбленных 14 февраля. Только в марте ювелирный рынок страны составил 42,7 миллиарда рублей (рост на 34% к 2023 году). Как уточняется, драйвером повышения объема рынка стал резкий рост онлайн-продаж ювелирных изделий. "Кроме того, на возросший спрос наложилось увеличение среднерозничных цен, обусловленное ростом учетной цены ЦБ РФ на золото на 12% за I квартал до 6 576 рублей за грамм", - подчеркнула руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова. В свою очередь оборот холдинга в первом квартале 2024 года увеличился на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 15,4 миллиарда рублей. Розничные продажи выросли на 53%, до 11,8 миллиарда рублей. Драйверами развития розницы в компании стали онлайн-продажи (+57%), в том числе продажи через маркетплейсы (+68%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

sokolov, россия, бизнес, ювелирные изделия