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В НАТО выразили солидарность с Германией и Британией по "угрозам от России"
В НАТО выразили солидарность с Германией и Британией по "угрозам от России" - 26.04.2024, ПРАЙМ
В НАТО выразили солидарность с Германией и Британией по "угрозам от России"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что блок на стороне ФРГ и Великобритании, которые ранее якобы обнаружили доказательства пророссийской... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T17:27+0300
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что блок на стороне ФРГ и Великобритании, которые ранее якобы обнаружили доказательства пророссийской деятельности на своей территории.Москва многократно отвергала обвинения западных лидеров во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными."На прошлой неделе Германия провела аресты лиц за шпионаж и саботаж. Сегодня в Великобритании были представлены обвинения в отношении пяти человек в связи в враждебной деятельностью в интересах России. Союзники по НАТО в полной мере солидарны с Германией и Соединенным Королевством. Такие действия опасны и неприемлемы", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Берлине. 26 апреля Британия обвинила пятерых мужчин в преступлении против национальной безопасности, якобы связанном с Россией.Как сообщает Королевская прокурорская служба (CPS), один из фигурантов - Дилан Эрл - подозревается в оказании помощи иностранным разведслужбам и осуществлении деятельности в пользу РФ, направленной против связанных с Украиной предприятий. В частности, речь идет об участии в спланированном поджоге коммерческого объекта в марте 2024 года. Еще двое мужчин в рамках этого дела, 60-летний Пол Инглиш и 21-летний Нии Менсах, обвиняются в поджоге с отягчающими обстоятельствами. За согласие на получение материальной выгоды от иностранных разведслужб и за участие в поджоге полиция также предъявила обвинения 22-летнему Джейку Ривзу. Пятый фигурант 22-летний Дмитриюс Полаускас привлечен к делу за то, что располагал информацией о терактах. Генеральная прокуратура Германии 18 апреля подтвердила задержание двух человек, подозреваемых в том, что они якобы осуществляли шпионаж в пользу Российской Федерации. По утверждению генпрокуратуры, двое подозреваемых, Дитер С. и Александр Й., были задержаны в Байройте, им вменяется работа на российскую спецслужбу. По словам ведомства, оба мужчины якобы согласились вести диверсионную деятельность на территории Германии и были готовы произвести взрывы и поджоги в стратегически важных точках, в том числе на американских военных базах, с целью задержать оказываемую Украине военную помощь. МИД ФРГ вызвал посла РФ Сергея Нечаева в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых в разведывательной деятельности в пользу России. Российское посольство в официальном комментарии расценило этот вызов как "разжигание шпиономании" в Германии и отметило, что власти ФРГ не предоставили послу Нечаеву доказательств причастности РФ к инциденту. Посольство потребовало от представителей МИД Германии незамедлительно обеспечить консульский доступ к задержанным, если они действительно являются российскими гражданами. Как подчеркнули в диппредставительстве, немецкой стороне четко дали понять, что любые недружественные действия в адрес России не останутся без последствий. -0-
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НАТО, ФРГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В НАТО выразили солидарность с Германией и Британией по "угрозам от России"
Столтенберг заявил о солидарности НАТО с ФРГ и Британией по "угрозам от России"
БРЮССЕЛЬ, 26 апр — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что блок на стороне ФРГ и Великобритании, которые ранее якобы обнаружили доказательства пророссийской деятельности на своей территории.
Москва многократно отвергала обвинения западных лидеров во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными.
"На прошлой неделе Германия провела аресты лиц за шпионаж и саботаж. Сегодня в Великобритании были представлены обвинения в отношении пяти человек в связи в враждебной деятельностью в интересах России. Союзники по НАТО в полной мере солидарны с Германией и Соединенным Королевством. Такие действия опасны и неприемлемы", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Берлине.
26 апреля Британия обвинила пятерых мужчин в преступлении против национальной безопасности, якобы связанном с Россией.
Как сообщает Королевская прокурорская служба (CPS), один из фигурантов - Дилан Эрл - подозревается в оказании помощи иностранным разведслужбам и осуществлении деятельности в пользу РФ, направленной против связанных с Украиной предприятий. В частности, речь идет об участии в спланированном поджоге коммерческого объекта в марте 2024 года. Еще двое мужчин в рамках этого дела, 60-летний Пол Инглиш и 21-летний Нии Менсах, обвиняются в поджоге с отягчающими обстоятельствами.
Россия выигрывает конфликт с НАТО на Украине, заявили в Нидерландах
За согласие на получение материальной выгоды от иностранных разведслужб и за участие в поджоге полиция также предъявила обвинения 22-летнему Джейку Ривзу. Пятый фигурант 22-летний Дмитриюс Полаускас привлечен к делу за то, что располагал информацией о терактах.
Генеральная прокуратура Германии 18 апреля подтвердила задержание двух человек, подозреваемых в том, что они якобы осуществляли шпионаж в пользу Российской Федерации. По утверждению генпрокуратуры, двое подозреваемых, Дитер С. и Александр Й., были задержаны в Байройте, им вменяется работа на российскую спецслужбу. По словам ведомства, оба мужчины якобы согласились вести диверсионную деятельность на территории Германии и были готовы произвести взрывы и поджоги в стратегически важных точках, в том числе на американских военных базах, с целью задержать оказываемую Украине военную помощь.
МИД ФРГ вызвал посла РФ Сергея Нечаева в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых в разведывательной деятельности в пользу России. Российское посольство в официальном комментарии расценило этот вызов как "разжигание шпиономании" в Германии и отметило, что власти ФРГ не предоставили послу Нечаеву доказательств причастности РФ к инциденту. Посольство потребовало от представителей МИД Германии незамедлительно обеспечить консульский доступ к задержанным, если они действительно являются российскими гражданами. Как подчеркнули в диппредставительстве, немецкой стороне четко дали понять, что любые недружественные действия в адрес России не останутся без последствий. -0-