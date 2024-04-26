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Минэкономразвития ожидает рост экспорта СПГ из России - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Минэкономразвития ожидает рост экспорта СПГ из России
Минэкономразвития ожидает рост экспорта СПГ из России - 26.04.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития ожидает рост экспорта СПГ из России
Минэкономразвития ожидает роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в 2024 году на 14% - до 38 миллионов тонн, говорится в сценарных условиях... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T20:08+0300
2024-04-26T20:09+0300
экспорт спг
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в 2024 году на 14% - до 38 миллионов тонн, говорится в сценарных условиях прогноза, опубликованных в пятницу на сайте министерства. По оценке Минэкономразвития, в текущем году по базовому и консервативному сценарию поставки СПГ на зарубежные рынки достигнут 38 миллионов тонн. Министерство также ожидает, что, по базовому прогнозу, экспорт СПГ из России в 2025 году вырастет до 40 миллионов тонн, в 2026 году - до 44 миллионов, а в 2027-м - до 56,6 миллиона. В то же время по консервативному прогнозу в 2025, 2026 и 2027 годах экспорт СПГ из России подрастет только до 38,6 миллиона тонн.
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экспорт спг
экспорт СПГ
20:08 26.04.2024 (обновлено: 20:09 26.04.2024)
 
Минэкономразвития ожидает рост экспорта СПГ из России

Минэкономразвития ожидает рост экспорта СПГ из России в 2024 году на 14%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕмкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов
Емкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в 2024 году на 14% - до 38 миллионов тонн, говорится в сценарных условиях прогноза, опубликованных в пятницу на сайте министерства.
По оценке Минэкономразвития, в текущем году по базовому и консервативному сценарию поставки СПГ на зарубежные рынки достигнут 38 миллионов тонн.
Министерство также ожидает, что, по базовому прогнозу, экспорт СПГ из России в 2025 году вырастет до 40 миллионов тонн, в 2026 году - до 44 миллионов, а в 2027-м - до 56,6 миллиона.
В то же время по консервативному прогнозу в 2025, 2026 и 2027 годах экспорт СПГ из России подрастет только до 38,6 миллиона тонн.
Танкер СПГ
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