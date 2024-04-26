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МИД КНР обвинил США в лицемерии из-за осуждений отношений Пекина и Москвы

МИД КНР обвинил США в лицемерии из-за осуждений отношений Пекина и Москвы - 26.04.2024, ПРАЙМ

МИД КНР обвинил США в лицемерии из-за осуждений отношений Пекина и Москвы

Вашингтон лицемерит, помогая Киеву и при этом осуждая нормальные торговые отношения Москвы и Пекина, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T11:39+0300

2024-04-26T11:39+0300

2024-04-26T12:15+0300

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ПЕКИН, 26 апр - ПРАЙМ. Вашингтон лицемерит, помогая Киеву и при этом осуждая нормальные торговые отношения Москвы и Пекина, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Заявление дипломата было сделано в ответ на высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена, который выразил озабоченность США по поводу поддержки Китаем России."США с одной стороны вносят масштабный законопроект о помощи Украине, а с другой - необоснованно критикуют нормальные торгово-экономические отношения России и Китая, это очень лицемерный и безответственный подход", - отметил представитель МИД КНР.Ван Вэньбинь также подчеркнул, что источник украинского кризиса лежит в противоречиях региональной безопасности в Европе, и что проблема должна быть решена путем диалога и переговоров.Блинкен находится в Китае с визитом, в рамках которого он провел встречи со многими высокопоставленными чиновниками и представителями делового сообщества.

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