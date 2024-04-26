https://1prime.ru/20240426/stavka-847729196.html

Сбербанк назвал ожидаемую ставку ЦБ на конец 2024 года

Сбербанк назвал ожидаемую ставку ЦБ на конец 2024 года - 26.04.2024, ПРАЙМ

Сбербанк назвал ожидаемую ставку ЦБ на конец 2024 года

Сбербанк ожидает, что период высоких ставок в российской экономике продлится дольше предыдущих прогнозов и на конец 2024 года ключевая ставка ЦБ РФ составит... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T12:22+0300

2024-04-26T12:22+0300

2024-04-26T12:22+0300

банк россии

ставка банка россии

сбербанк

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что период высоких ставок в российской экономике продлится дольше предыдущих прогнозов и на конец 2024 года ключевая ставка ЦБ РФ составит 13%, а инфляция к концу года составит от 4% до 5%, заявил старший вице-президент - руководитель блока "Финансы" Тарас Скворцов. "С учетом более жесткой риторики Центрального банка мы меняем прогноз по ключевой ставке: период высоких ставок, с нашей точки зрения, продлится дольше, и на конец года мы ожидаем уровень ключевой ставки 13%", - сказал он в ходе телефонной конференции. "Видим серьезный эффект снижения цен в текущий момент как результат политики регулятора, поэтому снижаем свой прогноз по инфляции к концу года до диапазона от 4 до 5%, с предыдущего уровня 5-7%", - добавил Скворцов. Также он отметил, что Сбербанк повышает прогноз по росту ВВП на текущий год с 1,7% до 2,8%.

https://1prime.ru/20240425/stavka-847707444.html

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ставка банка россии, сбербанк