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Сбербанк назвал ожидаемую ставку ЦБ на конец 2024 года - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк назвал ожидаемую ставку ЦБ на конец 2024 года
Сбербанк назвал ожидаемую ставку ЦБ на конец 2024 года - 26.04.2024, ПРАЙМ
Сбербанк назвал ожидаемую ставку ЦБ на конец 2024 года
Сбербанк ожидает, что период высоких ставок в российской экономике продлится дольше предыдущих прогнозов и на конец 2024 года ключевая ставка ЦБ РФ составит... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T12:22+0300
2024-04-26T12:22+0300
банк россии
ставка банка россии
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что период высоких ставок в российской экономике продлится дольше предыдущих прогнозов и на конец 2024 года ключевая ставка ЦБ РФ составит 13%, а инфляция к концу года составит от 4% до 5%, заявил старший вице-президент - руководитель блока "Финансы" Тарас Скворцов. "С учетом более жесткой риторики Центрального банка мы меняем прогноз по ключевой ставке: период высоких ставок, с нашей точки зрения, продлится дольше, и на конец года мы ожидаем уровень ключевой ставки 13%", - сказал он в ходе телефонной конференции. "Видим серьезный эффект снижения цен в текущий момент как результат политики регулятора, поэтому снижаем свой прогноз по инфляции к концу года до диапазона от 4 до 5%, с предыдущего уровня 5-7%", - добавил Скворцов. Также он отметил, что Сбербанк повышает прогноз по росту ВВП на текущий год с 1,7% до 2,8%.
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ставка банка россии, сбербанк
Банк России, ставка Банка России, Сбербанк
12:22 26.04.2024
 
Сбербанк назвал ожидаемую ставку ЦБ на конец 2024 года

Сбербанк на конец 2024 года ожидает ключевую ставку ЦБ РФ в 13%, инфляцию 4-5%

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что период высоких ставок в российской экономике продлится дольше предыдущих прогнозов и на конец 2024 года ключевая ставка ЦБ РФ составит 13%, а инфляция к концу года составит от 4% до 5%, заявил старший вице-президент - руководитель блока "Финансы" Тарас Скворцов.
"С учетом более жесткой риторики Центрального банка мы меняем прогноз по ключевой ставке: период высоких ставок, с нашей точки зрения, продлится дольше, и на конец года мы ожидаем уровень ключевой ставки 13%", - сказал он в ходе телефонной конференции.
"Видим серьезный эффект снижения цен в текущий момент как результат политики регулятора, поэтому снижаем свой прогноз по инфляции к концу года до диапазона от 4 до 5%, с предыдущего уровня 5-7%", - добавил Скворцов.
Также он отметил, что Сбербанк повышает прогноз по росту ВВП на текущий год с 1,7% до 2,8%.
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