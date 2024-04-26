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Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки ЦБ - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки ЦБ
Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки ЦБ - 26.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки ЦБ
ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, если процесс дезинфляции в РФ остановится, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:08+0300
2024-04-26T15:20+0300
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, если процесс дезинфляции в РФ остановится, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина."Возможен и другой сценарий, который мы обсуждали в качестве альтернативного. В нем рост спроса на товары и услуги будет по-прежнему значительно превышать возможности расширения производства. Сигнализировать о таком перегреве будут быстрое расширение потребительской активности и кредитования, усиление жесткости рынка труда. Все это скажется на динамике инфляции, инфляционных ожиданий. В итоге, если процесс дезинфляции остановится, мы не исключаем повышения ключевой ставки", - сказала Набиуллина.При этом она подчеркнула, что "этот сценарий не является базовым".Набиуллина добавила, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в начале второго полугодия, но не исключено ее сохранение на уровне 16% до конца года.
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эльвира набиуллина, ставка банка россии
Банк России, Эльвира Набиуллина, ставка Банка России
15:08 26.04.2024 (обновлено: 15:20 26.04.2024)
 
Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки ЦБ

Набиуллина: повышение ключевой ставки не исключается, если дезинфляция в РФ остановится

© РИА Новости . ЦБ РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . ЦБ РФ
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, если процесс дезинфляции в РФ остановится, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Возможен и другой сценарий, который мы обсуждали в качестве альтернативного. В нем рост спроса на товары и услуги будет по-прежнему значительно превышать возможности расширения производства. Сигнализировать о таком перегреве будут быстрое расширение потребительской активности и кредитования, усиление жесткости рынка труда. Все это скажется на динамике инфляции, инфляционных ожиданий. В итоге, если процесс дезинфляции остановится, мы не исключаем повышения ключевой ставки", - сказала Набиуллина.
При этом она подчеркнула, что "этот сценарий не является базовым".
Набиуллина добавила, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в начале второго полугодия, но не исключено ее сохранение на уровне 16% до конца года.
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
Центробанк может повысить оценку ключевой ставки
15:09
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллинаставка Банка России
 
 
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