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Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки ЦБ

Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки ЦБ - 26.04.2024, ПРАЙМ

Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки ЦБ

ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, если процесс дезинфляции в РФ остановится, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:08+0300

2024-04-26T15:08+0300

2024-04-26T15:20+0300

банк россии

эльвира набиуллина

ставка банка россии

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, если процесс дезинфляции в РФ остановится, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина."Возможен и другой сценарий, который мы обсуждали в качестве альтернативного. В нем рост спроса на товары и услуги будет по-прежнему значительно превышать возможности расширения производства. Сигнализировать о таком перегреве будут быстрое расширение потребительской активности и кредитования, усиление жесткости рынка труда. Все это скажется на динамике инфляции, инфляционных ожиданий. В итоге, если процесс дезинфляции остановится, мы не исключаем повышения ключевой ставки", - сказала Набиуллина.При этом она подчеркнула, что "этот сценарий не является базовым".Набиуллина добавила, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в начале второго полугодия, но не исключено ее сохранение на уровне 16% до конца года.

https://1prime.ru/20240426/otsenka-847737736.html

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эльвира набиуллина, ставка банка россии