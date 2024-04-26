https://1prime.ru/20240426/stavka-847737425.html
Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки ЦБ
Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки ЦБ - 26.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки ЦБ
ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, если процесс дезинфляции в РФ остановится, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:08+0300
2024-04-26T15:08+0300
2024-04-26T15:20+0300
банк россии
эльвира набиуллина
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/48/841464832_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_673aee0259dae4a25b2f6f19540c643c.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, если процесс дезинфляции в РФ остановится, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина."Возможен и другой сценарий, который мы обсуждали в качестве альтернативного. В нем рост спроса на товары и услуги будет по-прежнему значительно превышать возможности расширения производства. Сигнализировать о таком перегреве будут быстрое расширение потребительской активности и кредитования, усиление жесткости рынка труда. Все это скажется на динамике инфляции, инфляционных ожиданий. В итоге, если процесс дезинфляции остановится, мы не исключаем повышения ключевой ставки", - сказала Набиуллина.При этом она подчеркнула, что "этот сценарий не является базовым".Набиуллина добавила, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в начале второго полугодия, но не исключено ее сохранение на уровне 16% до конца года.
https://1prime.ru/20240426/otsenka-847737736.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/48/841464832_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_acf6fa9abae619726b9a29cd2cb0da6c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, ставка банка россии
Банк России, Эльвира Набиуллина, ставка Банка России
Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки ЦБ
Набиуллина: повышение ключевой ставки не исключается, если дезинфляция в РФ остановится
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, если процесс дезинфляции в РФ остановится, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Возможен и другой сценарий, который мы обсуждали в качестве альтернативного. В нем рост спроса на товары и услуги будет по-прежнему значительно превышать возможности расширения производства. Сигнализировать о таком перегреве будут быстрое расширение потребительской активности и кредитования, усиление жесткости рынка труда. Все это скажется на динамике инфляции, инфляционных ожиданий. В итоге, если процесс дезинфляции остановится, мы не исключаем повышения ключевой ставки", - сказала Набиуллина.
При этом она подчеркнула, что "этот сценарий не является базовым".
Набиуллина добавила, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в начале второго полугодия, но не исключено ее сохранение на уровне 16% до конца года.
Центробанк может повысить оценку ключевой ставки