Между двух огней: почему Банк России не повысил ставку
Между двух огней: почему Банк России не повысил ставку - 26.04.2024, ПРАЙМ
Между двух огней: почему Банк России не повысил ставку
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%, оставил сигнал нейтральным и ненаправленным и скорректировал макроэкономический прогноз. Действия регулятора | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:38+0300
2024-04-26T15:38+0300
2024-04-26T15:38+0300
банк россии
мнения аналитиков
ставка банка россии
?1714135104
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%, оставил сигнал нейтральным и ненаправленным и скорректировал макроэкономический прогноз. Действия регулятора в целом соответствовали нашим прогнозам и ожиданиям рынка. ЦБ РФ в пресс-релизе сконцентрировался на мартовских данных по инфляции, которые показали приближение показателя к 4% (во многом за счет волатильных компонент). Регулятор подчеркнул постепенное снижение устойчивого инфляционного давления, однако признал, что оно остается высоким. В условиях более быстрых темпов роста экономики и нарастания напряженности на рынке труда для достижения целевого уровня инфляции Банк России считает необходимым поддерживать ключевую ставку на высоком уровне более длительный период времени. Регулятор пересмотрел макроэкономический прогноз: ожидаемо был повышен прогноз по ключевой ставке и ВВП. Диапазон для средней ключевой ставки в 2024 г. был повышен с 13.5-15.5% до 15-16%, в 2025 г. – с 8-10% до 10-12%. Несмотря на более высокие ставки, достижение целевого уровня инфляции регулятор ожидает не в конце 2024 г., как раньше, а в 2025 г., что выглядит несколько неожиданным. Изменение прогноза можно интерпретировать так, что, выбирая между повышением ставки и смещением срока выхода к целевому уровню инфляции, ЦБ РФ предпочел второй вариант. В конце 2024 г., по ожиданиям Банка России, инфляция составит 4.3-4.8% (прогноз пересмотрен вверх на 0.3 п.п.). Можно отметить, что нижняя граница прогноза по средней ключевой ставке (15%) предполагает возможность ее снижения до 12-14% (в зависимости от тактических решений на промежуточных заседаниях), но такая траектория представляется маловероятной в условиях высоких проинфляционных рисков. Ключевая ставка, вероятно, будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона Банка России: осенью ключевая ставка может быть снижена до 15%, в декабре – до 13-14% (средний уровень за год – 15.7%). В следующем году макроэкономические условия, вероятно, позволят уменьшить ставку с 14% до 9.5% (средний уровень – 11.6%). Инфляция в конце года может составить 5.6% г/г и выйти к целевым 4% г/г в середине 2025 г. Наиболее заметно на решение ЦБ РФ отреагировали доходности длинных и средних гособлигаций, которые увеличились на 7-20 б.п. В дальнейшем участники финансовых рынков продолжат следить за комментариями представителей Банка России и макроэкономической статистикой. В условиях сохранения высоких темпов роста экономики и дефицита кадров можно предполагать, что инфляционное давление будет снижаться медленно, а доходности ОФЗ останутся на высоком уровне.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%, оставил сигнал нейтральным и ненаправленным и скорректировал макроэкономический прогноз. Действия регулятора в целом соответствовали нашим прогнозам и ожиданиям рынка.
ЦБ РФ в пресс-релизе сконцентрировался на мартовских данных по инфляции, которые показали приближение показателя к 4% (во многом за счет волатильных компонент). Регулятор подчеркнул постепенное снижение устойчивого инфляционного давления, однако признал, что оно остается высоким.
В условиях более быстрых темпов роста экономики и нарастания напряженности на рынке труда для достижения целевого уровня инфляции Банк России считает необходимым поддерживать ключевую ставку на высоком уровне более длительный период времени.
Регулятор пересмотрел макроэкономический прогноз: ожидаемо был повышен прогноз по ключевой ставке и ВВП. Диапазон для средней ключевой ставки в 2024 г. был повышен с 13.5-15.5% до 15-16%, в 2025 г. – с 8-10% до 10-12%. Несмотря на более высокие ставки, достижение целевого уровня инфляции регулятор ожидает не в конце 2024 г., как раньше, а в 2025 г., что выглядит несколько неожиданным.
Изменение прогноза можно интерпретировать так, что, выбирая между повышением ставки и смещением срока выхода к целевому уровню инфляции, ЦБ РФ предпочел второй вариант. В конце 2024 г., по ожиданиям Банка России, инфляция составит 4.3-4.8% (прогноз пересмотрен вверх на 0.3 п.п.). Можно отметить, что нижняя граница прогноза по средней ключевой ставке (15%) предполагает возможность ее снижения до 12-14% (в зависимости от тактических решений на промежуточных заседаниях), но такая траектория представляется маловероятной в условиях высоких проинфляционных рисков.
Ключевая ставка, вероятно, будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона Банка России: осенью ключевая ставка может быть снижена до 15%, в декабре – до 13-14% (средний уровень за год – 15.7%). В следующем году макроэкономические условия, вероятно, позволят уменьшить ставку с 14% до 9.5% (средний уровень – 11.6%).
Инфляция в конце года может составить 5.6% г/г и выйти к целевым 4% г/г в середине 2025 г. Наиболее заметно на решение ЦБ РФ отреагировали доходности длинных и средних гособлигаций, которые увеличились на 7-20 б.п.
В дальнейшем участники финансовых рынков продолжат следить за комментариями представителей Банка России и макроэкономической статистикой. В условиях сохранения высоких темпов роста экономики и дефицита кадров можно предполагать, что инфляционное давление будет снижаться медленно, а доходности ОФЗ останутся на высоком уровне.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.