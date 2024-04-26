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Между двух огней: почему Банк России не повысил ставку

Между двух огней: почему Банк России не повысил ставку - 26.04.2024, ПРАЙМ

Между двух огней: почему Банк России не повысил ставку

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%, оставил сигнал нейтральным и ненаправленным и скорректировал макроэкономический прогноз. Действия регулятора | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:38+0300

2024-04-26T15:38+0300

2024-04-26T15:38+0300

банк россии

мнения аналитиков

ставка банка россии

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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%, оставил сигнал нейтральным и ненаправленным и скорректировал макроэкономический прогноз. Действия регулятора в целом соответствовали нашим прогнозам и ожиданиям рынка. ЦБ РФ в пресс-релизе сконцентрировался на мартовских данных по инфляции, которые показали приближение показателя к 4% (во многом за счет волатильных компонент). Регулятор подчеркнул постепенное снижение устойчивого инфляционного давления, однако признал, что оно остается высоким. В условиях более быстрых темпов роста экономики и нарастания напряженности на рынке труда для достижения целевого уровня инфляции Банк России считает необходимым поддерживать ключевую ставку на высоком уровне более длительный период времени. Регулятор пересмотрел макроэкономический прогноз: ожидаемо был повышен прогноз по ключевой ставке и ВВП. Диапазон для средней ключевой ставки в 2024 г. был повышен с 13.5-15.5% до 15-16%, в 2025 г. – с 8-10% до 10-12%. Несмотря на более высокие ставки, достижение целевого уровня инфляции регулятор ожидает не в конце 2024 г., как раньше, а в 2025 г., что выглядит несколько неожиданным. Изменение прогноза можно интерпретировать так, что, выбирая между повышением ставки и смещением срока выхода к целевому уровню инфляции, ЦБ РФ предпочел второй вариант. В конце 2024 г., по ожиданиям Банка России, инфляция составит 4.3-4.8% (прогноз пересмотрен вверх на 0.3 п.п.). Можно отметить, что нижняя граница прогноза по средней ключевой ставке (15%) предполагает возможность ее снижения до 12-14% (в зависимости от тактических решений на промежуточных заседаниях), но такая траектория представляется маловероятной в условиях высоких проинфляционных рисков. Ключевая ставка, вероятно, будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона Банка России: осенью ключевая ставка может быть снижена до 15%, в декабре – до 13-14% (средний уровень за год – 15.7%). В следующем году макроэкономические условия, вероятно, позволят уменьшить ставку с 14% до 9.5% (средний уровень – 11.6%). Инфляция в конце года может составить 5.6% г/г и выйти к целевым 4% г/г в середине 2025 г. Наиболее заметно на решение ЦБ РФ отреагировали доходности длинных и средних гособлигаций, которые увеличились на 7-20 б.п. В дальнейшем участники финансовых рынков продолжат следить за комментариями представителей Банка России и макроэкономической статистикой. В условиях сохранения высоких темпов роста экономики и дефицита кадров можно предполагать, что инфляционное давление будет снижаться медленно, а доходности ОФЗ останутся на высоком уровне.

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2024

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Наталья Ващелюк https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1a/847739579_74:0:992:918_100x100_80_0_0_8822b1075119cbd363e9e11b078f0093.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Ващелюк https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1a/847739579_74:0:992:918_100x100_80_0_0_8822b1075119cbd363e9e11b078f0093.jpg

мнения аналитиков, ставка банка россии