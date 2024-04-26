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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых третий раз подряд

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых третий раз подряд - 26.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых третий раз подряд

Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, третий раз подряд, следует из заявления регулятора. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T13:32+0300

2024-04-26T13:32+0300

2024-04-26T13:50+0300

банк россии

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, третий раз подряд, следует из заявления регулятора. ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя ее до 16%. В феврале и в марте текущего года ЦБ оставлял ставку на этом уровне. "Совет директоров Банка России 26 апреля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых", - говорится в заявлении. Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали, что Банк России в эту пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых.Регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на текущий год до 15-16% с прежде ожидавшихся 13,5-15,5%, а на следующий год повысил до 10-12% с 8-10%, следует из среднесрочного прогноза ЦБ.Также в отчете сказано, что на 2026 год ЦБ сохранил ожидания ключевой ставки на уровне 6-7%.ЦБ РФ НЕСКОЛЬКО УЖЕСТОЧИЛ СИГНАЛ: ОЖИДАЕТ БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПОДДЕРЖАНИЯ ЖЕСТКИХ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ УСЛОВИЙ, ЧЕМ ПРОГНОЗИРОВАЛ РАНЕЕ

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