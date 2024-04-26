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Аграрии с начала 2021 года получили 14,8 млрд рублей страховки - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Аграрии с начала 2021 года получили 14,8 млрд рублей страховки
Аграрии с начала 2021 года получили 14,8 млрд рублей страховки - 26.04.2024, ПРАЙМ
Аграрии с начала 2021 года получили 14,8 млрд рублей страховки
Российские аграрии с начала 2021 года получили 14,8 миллиарда рублей страховых выплат, больше всего – на Юге и в Центральном Черноземье, говорится в... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T20:21+0300
2024-04-26T20:21+0300
аграрии
страховые выплаты
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Российские аграрии с начала 2021 года получили 14,8 миллиарда рублей страховых выплат, больше всего – на Юге и в Центральном Черноземье, говорится в пресс-релизе Национального союза агростраховщиков (НСА). "Наибольшее возмещение сельхозубытков за период с 2021 года получили по линии агрострахования аграрии Юга России и Центрального Черноземья. На эти регионы приходится почти 53% из 14,8 миллиарда рублей страховых выплат, перечисленных агростраховщиками хозяйствам России за утрату сельхозкультур и поголовья в течение последних трех лет и первого квартала 2024 года", - следует из анализа данных НСА, проведенного союзом. Всего страховые выплаты за этот период получили сельхозпроизводители, расположенные в 66 регионах РФ. Наибольший объем страховых выплат – более 3,9 миллиарда рублей – перечислен хозяйствам Юга России: Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Из них почти 3 миллиарда рублей получили сельхозпроизводители Ставропольского края, еще 726 миллионов рублей – аграрии Краснодарского края, оставшаяся сумма распределилась между хозяйствами еще 9 регионов, указывается там же. "Основные выплаты аграриям Юга – это компенсация утраты урожая сельхозкультур. Данные регионы отличаются высокой урожайностью на гектар, соответственно, убытки здесь тоже емкие по стоимости. При этом руководство и Ставропольского, и Краснодарского краев в последние годы уделяет много внимания развитию агрострахования – и тому, как происходит урегулирование убытков", – прокомментировал президент НСА Корней Биждов. Почти 3,9 миллиарда рублей получили сельхозпроизводители Центрального Черноземья – макрорегиона, объединяющего 6 субъектов РФ. Наиболее крупные страховые выплаты перечислены в Воронежской области – почти 1,6 миллиарда рублей, в Орловской области – 835 миллионов рублей и Курской области – 648 миллионов рублей. В Тамбовской области аграрии получили 410 миллионов рублей, в Белгородской – 249 миллионов, в Липецкой – 181 миллион. "В Центральном Черноземье крупные страховые выплаты совершались как по убыткам растениеводства, так и животноводства. В частности, за последние годы здесь наблюдались и повреждение озимых, и переувлажнение почвы, не позволившее убрать подсолнечник и кукурузу. В животноводстве также имели место убытки крупных ферм от эпизоотий", - отметил Биждов.
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аграрии, страховые выплаты
аграрии, страховые выплаты
20:21 26.04.2024
 
Аграрии с начала 2021 года получили 14,8 млрд рублей страховки

НСА: аграрии с начала 2021 года получили 14,8 млрд рублей страховых выплат

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Российские аграрии с начала 2021 года получили 14,8 миллиарда рублей страховых выплат, больше всего – на Юге и в Центральном Черноземье, говорится в пресс-релизе Национального союза агростраховщиков (НСА).
"Наибольшее возмещение сельхозубытков за период с 2021 года получили по линии агрострахования аграрии Юга России и Центрального Черноземья. На эти регионы приходится почти 53% из 14,8 миллиарда рублей страховых выплат, перечисленных агростраховщиками хозяйствам России за утрату сельхозкультур и поголовья в течение последних трех лет и первого квартала 2024 года", - следует из анализа данных НСА, проведенного союзом.
Всего страховые выплаты за этот период получили сельхозпроизводители, расположенные в 66 регионах РФ. Наибольший объем страховых выплат – более 3,9 миллиарда рублей – перечислен хозяйствам Юга России: Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Из них почти 3 миллиарда рублей получили сельхозпроизводители Ставропольского края, еще 726 миллионов рублей – аграрии Краснодарского края, оставшаяся сумма распределилась между хозяйствами еще 9 регионов, указывается там же.
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"Основные выплаты аграриям Юга – это компенсация утраты урожая сельхозкультур. Данные регионы отличаются высокой урожайностью на гектар, соответственно, убытки здесь тоже емкие по стоимости. При этом руководство и Ставропольского, и Краснодарского краев в последние годы уделяет много внимания развитию агрострахования – и тому, как происходит урегулирование убытков", – прокомментировал президент НСА Корней Биждов.
Почти 3,9 миллиарда рублей получили сельхозпроизводители Центрального Черноземья – макрорегиона, объединяющего 6 субъектов РФ. Наиболее крупные страховые выплаты перечислены в Воронежской области – почти 1,6 миллиарда рублей, в Орловской области – 835 миллионов рублей и Курской области – 648 миллионов рублей. В Тамбовской области аграрии получили 410 миллионов рублей, в Белгородской – 249 миллионов, в Липецкой – 181 миллион.
"В Центральном Черноземье крупные страховые выплаты совершались как по убыткам растениеводства, так и животноводства. В частности, за последние годы здесь наблюдались и повреждение озимых, и переувлажнение почвы, не позволившее убрать подсолнечник и кукурузу. В животноводстве также имели место убытки крупных ферм от эпизоотий", - отметил Биждов.
 
аграриистраховые выплаты
 
 
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