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Суд утвердил соглашение в иске о правах кипрского владельца "Азбуки вкуса" - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Суд утвердил соглашение в иске о правах кипрского владельца "Азбуки вкуса"
Суд утвердил соглашение в иске о правах кипрского владельца "Азбуки вкуса" - 26.04.2024, ПРАЙМ
Суд утвердил соглашение в иске о правах кипрского владельца "Азбуки вкуса"
Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение в деле по заявлению Дениса Сологуба, гендиректора компании "Городской супермаркет", управляющей... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T13:56+0300
2024-04-26T14:19+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение в деле по заявлению Дениса Сологуба, гендиректора компании "Городской супермаркет", управляющей сетью магазинов "Азбука вкуса", который просил приостановить корпоративные права основного владельца компании – кипрской Demanor Investments Limited."Утвердить мировое соглашение", - приводится в картотеке арбитражных дел результат разбирательства, проходившего в пятницу в закрытом режиме. Никакие подробности, в том числе условия мирового соглашения, не сообщаются.Ранее в пятницу суд решил рассмотреть это дело без присутствия журналистов и слушателей, удовлетворив соответствующее ходатайство заявителя, поддержанное представителем Минпромторга, третьего лица в процессе. Кипрская компания своего представителя в суд не направила.Заявление Сологуба было подано 1 апреля на основании норм принятого в августе 2023 года закона "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Сеть "Азбука вкуса" ранее была включена в перечень экономически значимых организаций.Закон при наличии определенных обстоятельств позволяет уполномоченному органу власти, акционеру или руководителю такой организации требовать в суде приостановления осуществления иностранной холдинговой компанией своих корпоративных прав. В частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды. Ограничения "устанавливаются на срок, определенный судебным актом арбитражного суда, но не более чем по 31 декабря 2024 года включительно", говорится в законе.Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов 23 апреля сообщил журналистам, что министерство не исключает возможного иска в отношении головной компании сети "Азбука вкуса" - кипрской Demanor Investments - по аналогии с нидерландской X5 Retail Group N.V. Этот же суд 25 апреля приостановил корпоративные права X5 Retail Group N.V. в компании "Корпоративный центр Х5", управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево".По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Городской супермаркет" кипрской Demanor Investments Limited принадлежит 99%, ООО "Азбука вкуса" – 1%. Суд ранее привлек к делу в качестве третьих лиц ООО "Городской супермаркет", ООО "Азбука вкуса", министерство промышленности и торговли РФ и межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по Москве."Городской супермаркет" – основная операционная компания и балансодержатель имущества холдинговой структуры сети магазинов "Азбука вкуса".
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россия, азбука вкуса, новости
РОССИЯ, Азбука вкуса, Новости
13:56 26.04.2024 (обновлено: 14:19 26.04.2024)
 
Суд утвердил соглашение в иске о правах кипрского владельца "Азбуки вкуса"

Суд утвердил соглашение в деле о приостановке прав кипрского владельца "Азбуки вкуса"

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение в деле по заявлению Дениса Сологуба, гендиректора компании "Городской супермаркет", управляющей сетью магазинов "Азбука вкуса", который просил приостановить корпоративные права основного владельца компании – кипрской Demanor Investments Limited.
"Утвердить мировое соглашение", - приводится в картотеке арбитражных дел результат разбирательства, проходившего в пятницу в закрытом режиме. Никакие подробности, в том числе условия мирового соглашения, не сообщаются.
Ранее в пятницу суд решил рассмотреть это дело без присутствия журналистов и слушателей, удовлетворив соответствующее ходатайство заявителя, поддержанное представителем Минпромторга, третьего лица в процессе. Кипрская компания своего представителя в суд не направила.
Заявление Сологуба было подано 1 апреля на основании норм принятого в августе 2023 года закона "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Сеть "Азбука вкуса" ранее была включена в перечень экономически значимых организаций.
Закон при наличии определенных обстоятельств позволяет уполномоченному органу власти, акционеру или руководителю такой организации требовать в суде приостановления осуществления иностранной холдинговой компанией своих корпоративных прав. В частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды. Ограничения "устанавливаются на срок, определенный судебным актом арбитражного суда, но не более чем по 31 декабря 2024 года включительно", говорится в законе.
Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов 23 апреля сообщил журналистам, что министерство не исключает возможного иска в отношении головной компании сети "Азбука вкуса" - кипрской Demanor Investments - по аналогии с нидерландской X5 Retail Group N.V. Этот же суд 25 апреля приостановил корпоративные права X5 Retail Group N.V. в компании "Корпоративный центр Х5", управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево".
По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Городской супермаркет" кипрской Demanor Investments Limited принадлежит 99%, ООО "Азбука вкуса" – 1%. Суд ранее привлек к делу в качестве третьих лиц ООО "Городской супермаркет", ООО "Азбука вкуса", министерство промышленности и торговли РФ и межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по Москве.
"Городской супермаркет" – основная операционная компания и балансодержатель имущества холдинговой структуры сети магазинов "Азбука вкуса".
Азбука вкуса
Суд рассмотрит в закрытом режиме иск по правам владельца "Азбуки вкуса"
12:15
 
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