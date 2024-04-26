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В Париже украли сумку с секретными данными производителя Rafale, пишут СМИ
В Париже украли сумку с секретными данными производителя Rafale, пишут СМИ - 26.04.2024, ПРАЙМ
В Париже украли сумку с секретными данными производителя Rafale, пишут СМИ
У работника французской авиастроительной компании Dassault Aviation, которая собирает истребители Rafale, была похищена сумка с компьютерами, содержащими... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T10:40+0300
2024-04-26T10:40+0300
2024-04-26T10:40+0300
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ПАРИЖ, 26 апр - ПРАЙМ. У работника французской авиастроительной компании Dassault Aviation, которая собирает истребители Rafale, была похищена сумка с компьютерами, содержащими конфиденциальные данные по национальной обороне. Об этом сообщило издание valeursactuelles.com. Отмечается, что кражу произвел в среду вечером один из посетителей ресторана в предместье Парижа — Аржантей. Он несколько раз сменил место, чтобы оказаться за столиком сотрудника Dassault Aviation. Через некоторое время злоумышленник незаметно взял сумку, стоявшую у ног хозяина и спрятал ее под пальто, а затем быстро вышел из ресторана. Об этом valeursactuelles.com рассказал источник в правоохранительных органах.По словам пострадавшего, в сумке лежали два защищенных компьютера и USB-накопитель. По факту кражи ведется расследование.
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В Париже украли сумку с секретными данными производителя Rafale, пишут СМИ
Valeursactuelles.com: во Франции у сотрудника Dassault Aviation украли сумку
ПАРИЖ, 26 апр - ПРАЙМ. У работника французской авиастроительной компании Dassault Aviation, которая собирает истребители Rafale, была похищена сумка с компьютерами, содержащими конфиденциальные данные по национальной обороне. Об этом сообщило издание valeursactuelles.com.
Отмечается, что кражу произвел в среду вечером один из посетителей ресторана в предместье Парижа — Аржантей. Он несколько раз сменил место, чтобы оказаться за столиком сотрудника Dassault Aviation. Через некоторое время злоумышленник незаметно взял сумку, стоявшую у ног хозяина и спрятал ее под пальто, а затем быстро вышел из ресторана. Об этом valeursactuelles.com рассказал источник в правоохранительных органах.
По словам пострадавшего, в сумке лежали два защищенных компьютера и USB-накопитель.
По факту кражи ведется расследование.
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