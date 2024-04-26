https://1prime.ru/20240426/sumka-847723434.html

В Париже украли сумку с секретными данными производителя Rafale, пишут СМИ

В Париже украли сумку с секретными данными производителя Rafale, пишут СМИ - 26.04.2024, ПРАЙМ

В Париже украли сумку с секретными данными производителя Rafale, пишут СМИ

У работника французской авиастроительной компании Dassault Aviation, которая собирает истребители Rafale, была похищена сумка с компьютерами, содержащими... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T10:40+0300

2024-04-26T10:40+0300

2024-04-26T10:40+0300

происшествия

вооружение

франция

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ПАРИЖ, 26 апр - ПРАЙМ. У работника французской авиастроительной компании Dassault Aviation, которая собирает истребители Rafale, была похищена сумка с компьютерами, содержащими конфиденциальные данные по национальной обороне. Об этом сообщило издание valeursactuelles.com. Отмечается, что кражу произвел в среду вечером один из посетителей ресторана в предместье Парижа — Аржантей. Он несколько раз сменил место, чтобы оказаться за столиком сотрудника Dassault Aviation. Через некоторое время злоумышленник незаметно взял сумку, стоявшую у ног хозяина и спрятал ее под пальто, а затем быстро вышел из ресторана. Об этом valeursactuelles.com рассказал источник в правоохранительных органах.По словам пострадавшего, в сумке лежали два защищенных компьютера и USB-накопитель. По факту кражи ведется расследование.

https://1prime.ru/20240424/zelenskiy-847645014.html

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вооружение, франция