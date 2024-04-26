https://1prime.ru/20240426/taurus-847727351.html

"Желательно тайно": в Германии выступили с безумным предложением по Украине

"Желательно тайно": в Германии выступили с безумным предложением по Украине - 26.04.2024, ПРАЙМ

"Желательно тайно": в Германии выступили с безумным предложением по Украине

ФРГ следует тайно поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Такое мнение высказал немецкий эксперт, советник по политическим вопросам и старший научный... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T11:46+0300

2024-04-26T11:46+0300

2024-04-26T11:46+0300

вооружения

taurus

украина

германия

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846025129_0:85:1024:661_1920x0_80_0_0_4bd118a03e1fbd95ca365929f0e2aa98.jpg

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ФРГ следует тайно поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Такое мнение высказал немецкий эксперт, советник по политическим вопросам и старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.Канцлер Германии Олаф Шольц не раз выступал против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.Ланге напомнил в публикации в социальной сети Х, что США тайно поставики Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS повышенной дальности. По его словам, Берлин должен последовать примеру Вашингтона."Теперь, наконец, передайте Taurus, желательно тайно!", - потребовал немецкий эксперт.

https://1prime.ru/20240426/patriot-847717236.html

украина

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

taurus, украина, германия, сво