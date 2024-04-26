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"Желательно тайно": в Германии выступили с безумным предложением по Украине - 26.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240426/taurus-847727351.html
"Желательно тайно": в Германии выступили с безумным предложением по Украине
"Желательно тайно": в Германии выступили с безумным предложением по Украине - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Желательно тайно": в Германии выступили с безумным предложением по Украине
ФРГ следует тайно поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Такое мнение высказал немецкий эксперт, советник по политическим вопросам и старший научный... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T11:46+0300
2024-04-26T11:46+0300
вооружения
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ФРГ следует тайно поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Такое мнение высказал немецкий эксперт, советник по политическим вопросам и старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.Канцлер Германии Олаф Шольц не раз выступал против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.Ланге напомнил в публикации в социальной сети Х, что США тайно поставики Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS повышенной дальности. По его словам, Берлин должен последовать примеру Вашингтона."Теперь, наконец, передайте Taurus, желательно тайно!", - потребовал немецкий эксперт.
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taurus, украина, германия, сво
Вооружения, TAURUS, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, СВО
11:46 26.04.2024
 
"Желательно тайно": в Германии выступили с безумным предложением по Украине

Экс-чиновник Минобороны ФРГ Ланге предложил передать Украине ракеты Taurus тайно

© CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashinaTaurus KEPD-350 на выставке на словацком международном авиафестивале
Taurus KEPD-350 на выставке на словацком международном авиафестивале - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ФРГ следует тайно поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Такое мнение высказал немецкий эксперт, советник по политическим вопросам и старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.
Канцлер Германии Олаф Шольц не раз выступал против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.
Ланге напомнил в публикации в социальной сети Х, что США тайно поставики Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS повышенной дальности. По его словам, Берлин должен последовать примеру Вашингтона.
"Теперь, наконец, передайте Taurus, желательно тайно!", - потребовал немецкий эксперт.
Мадрид - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
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08:38
 
ВооруженияTAURUSУКРАИНАГЕРМАНИЯСВО
 
 
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