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Рогов назвал Техас и Калифорнию суверенными территориями Мексики

Рогов назвал Техас и Калифорнию суверенными территориями Мексики - 26.04.2024, ПРАЙМ

Рогов назвал Техас и Калифорнию суверенными территориями Мексики

Американские штаты Техас и Калифорния являются суверенными территориями Мексики, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T10:14+0300

2024-04-26T10:14+0300

2024-04-26T10:14+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - ПРАЙМ. Американские штаты Техас и Калифорния являются суверенными территориями Мексики, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета Владимир Рогов, комментируя позицию Вашингтона по статусу Крыма и новых регионов РФ.Ранее представитель Минобороны США заявил РИА Новости, что Вашингтон считает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав РФ, "суверенной украинской территорией", в пределах которых Киев может применять оперативно-тактические ракеты ATACMS. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указал, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации. "Крым, Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР — это законные исторические территории России, жители которых долгие годы боролись за возвращение домой, а также провели референдумы о воссоединении с Россией. В отличие от Техаса и Калифорнии, которые являются суверенными территориями Мексики. По сути, это мексиканские земли, оккупированные и насильно присоединенные режимом США, также как и Аризона, Невада, Юта, Нью-Мексико", — сказал Рогов. Он добавил, что США не имеют ни исторического, ни юридического права на эти земли.В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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сша, новые регионы рф, владимир рогов