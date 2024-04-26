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МЭР прогнозирует небольшой рост экспорта топлива в 2024 году

МЭР прогнозирует небольшой рост экспорта топлива в 2024 году - 26.04.2024, ПРАЙМ

МЭР прогнозирует небольшой рост экспорта топлива в 2024 году

Минэкономразвития России ожидает незначительный рост экспорта нефтепродуктов из РФ в 2024 году: на уровне 131,3 миллиона тонн против 131,2 миллиона годом ранее, | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T20:14+0300

2024-04-26T20:14+0300

2024-04-26T20:14+0300

топливо

экспорт

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития России ожидает незначительный рост экспорта нефтепродуктов из РФ в 2024 году: на уровне 131,3 миллиона тонн против 131,2 миллиона годом ранее, говорится в сценарных условиях прогноза, опубликованных на сайте министерства. Таким образом, рост экспорта российских нефтепродуктов составит 0,08%. Министерство также ожидает, что по базовому прогнозу поставки российского топлива в зарубежные страны в 2025, 2026 и 2027 годах не превысят показатель 2024 года и останутся на уровне 131,3 миллиона тонн. По консервативному сценарию в 2025 году прогнозируется снижение экспорта до 111 миллионов тонн. В 2026 и 2027 годах Минэкономразвития оценивает экспорт топлива на уровне 116 миллионов тонн.

https://1prime.ru/20240425/benzin-847688862.html

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топливо, экспорт