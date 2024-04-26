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Условия участия в мировой торговле становятся все жестче, заявил Мишустин

Условия участия в мировой торговле становятся все жестче, заявил Мишустин - 26.04.2024, ПРАЙМ

Условия участия в мировой торговле становятся все жестче, заявил Мишустин

Условия участия в мировой торговле становятся все жестче, усиливается давление коллективного Запада на страны глобального Юга, эффективным ответом на это Москва | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T14:40+0300

2024-04-26T14:40+0300

2024-04-26T14:55+0300

экономика

михаил мишустин

мировая торговля

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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Условия участия в мировой торговле становятся все жестче, усиливается давление коллективного Запада на страны глобального Юга, эффективным ответом на это Москва считает формирование независимых макрорегионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по евразийской интеграции в многополярном мире.В ходе выступления Мишустин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что важно активнее запускать механизмы больших пространств, простроенных на взаимодействии со странами-соседями. Такие большие пространства и есть основа многополярного мироустройства, подчеркнул премьер."Сейчас все жестче становятся условия участия в торговле, усиливается давление на страны глобального Юга, которые не согласны с попытками коллективного Запада сохранить претензии на доминирование в мировой экономике. Эффективным ответом на такие риски считаем объединение в межгосударственные организации и формирование независимых и относительно автономных макрорегионов", - сказал Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, мировая торговля