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Условия участия в мировой торговле становятся все жестче, заявил Мишустин - 26.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Условия участия в мировой торговле становятся все жестче, заявил Мишустин
Условия участия в мировой торговле становятся все жестче, заявил Мишустин - 26.04.2024, ПРАЙМ
Условия участия в мировой торговле становятся все жестче, заявил Мишустин
Условия участия в мировой торговле становятся все жестче, усиливается давление коллективного Запада на страны глобального Юга, эффективным ответом на это Москва | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T14:40+0300
2024-04-26T14:55+0300
экономика
михаил мишустин
мировая торговля
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Условия участия в мировой торговле становятся все жестче, усиливается давление коллективного Запада на страны глобального Юга, эффективным ответом на это Москва считает формирование независимых макрорегионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по евразийской интеграции в многополярном мире.В ходе выступления Мишустин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что важно активнее запускать механизмы больших пространств, простроенных на взаимодействии со странами-соседями. Такие большие пространства и есть основа многополярного мироустройства, подчеркнул премьер."Сейчас все жестче становятся условия участия в торговле, усиливается давление на страны глобального Юга, которые не согласны с попытками коллективного Запада сохранить претензии на доминирование в мировой экономике. Эффективным ответом на такие риски считаем объединение в межгосударственные организации и формирование независимых и относительно автономных макрорегионов", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, мировая торговля
Экономика, Михаил Мишустин, мировая торговля
14:40 26.04.2024 (обновлено: 14:55 26.04.2024)
 
Условия участия в мировой торговле становятся все жестче, заявил Мишустин

Мишустин: условия участия в торговле становятся жестче, давление Запада растет

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Условия участия в мировой торговле становятся все жестче, усиливается давление коллективного Запада на страны глобального Юга, эффективным ответом на это Москва считает формирование независимых макрорегионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по евразийской интеграции в многополярном мире.
В ходе выступления Мишустин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что важно активнее запускать механизмы больших пространств, простроенных на взаимодействии со странами-соседями. Такие большие пространства и есть основа многополярного мироустройства, подчеркнул премьер.
"Сейчас все жестче становятся условия участия в торговле, усиливается давление на страны глобального Юга, которые не согласны с попытками коллективного Запада сохранить претензии на доминирование в мировой экономике. Эффективным ответом на такие риски считаем объединение в межгосударственные организации и формирование независимых и относительно автономных макрорегионов", - сказал Мишустин.
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