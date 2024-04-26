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ФТС ожидает роста доли стран Азии и Африки в товарообороте России
ФТС ожидает роста доли стран Азии и Африки в товарообороте России - 26.04.2024, ПРАЙМ
ФТС ожидает роста доли стран Азии и Африки в товарообороте России
Доля стран Азии, Африки и Латинской Америки будет расти в товарообороте России, активно идет диверсификация торговых маршрутов, заявил РИА Новости врио главы... | 26.04.2024, ПРАЙМ
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ТАШКЕНТ, 26 апр – ПРАЙМ. Доля стран Азии, Африки и Латинской Америки будет расти в товарообороте России, активно идет диверсификация торговых маршрутов, заявил РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. В Ташкенте в пятницу открылось 78-е заседание совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ под председательством российской стороны. "Эти страны - они все, в принципе, известны: Китай, Индия, Турция, Иран, Эмираты, страны Ближнего Востока, страны Латинской Америки. Расчет на Африку. Мы раскрутим торговлю не только зерном и какими то сырьевыми товарами, но в том числе продукцией более высокого передела",- сказал Давыдов в кулуарах заседания, отвечая на вопрос РИА Новости о странах, с которыми у РФ может быть увеличена доля товарооборота. Врио главы ФТС отметил, что спустя два года с начала СВО и введения незаконных западных санкций Россия во внешней торговле вышла "на новую реальность". "Когда, действительно, Запад, если все страны взять недружественные, имеет долю (в товарообороте РФ – ред.) 20%, чуть больше, а все остальное - оно достаточно серьезно стабилизировалось", - считает Давыдов. По его словам, торговля с Китаем продолжает расти, а транспортировка грузов в РФ осуществляется не только новыми маршрутами. "Сейчас мы видим попытки восстановления, возобновления прежних маршрутов, и довольно успешно. И это очень хорошо. На самом деле... альтернатива - это всегда неплохо", - добавил Давыдов.
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ФТС ожидает роста доли стран Азии и Африки в товарообороте России
ФТС: доля стран Азии, Африки и Латинской Америки будет расти в товарообороте РФ
ТАШКЕНТ, 26 апр – ПРАЙМ. Доля стран Азии, Африки и Латинской Америки будет расти в товарообороте России, активно идет диверсификация торговых маршрутов, заявил РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.
В Ташкенте в пятницу открылось 78-е заседание совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ под председательством российской стороны.
"Эти страны - они все, в принципе, известны: Китай, Индия, Турция, Иран, Эмираты, страны Ближнего Востока, страны Латинской Америки. Расчет на Африку. Мы раскрутим торговлю не только зерном и какими то сырьевыми товарами, но в том числе продукцией более высокого передела",- сказал Давыдов в кулуарах заседания, отвечая на вопрос РИА Новости о странах, с которыми у РФ может быть увеличена доля товарооборота.
Врио главы ФТС отметил, что спустя два года с начала СВО и введения незаконных западных санкций Россия во внешней торговле вышла "на новую реальность". "Когда, действительно, Запад, если все страны взять недружественные, имеет долю (в товарообороте РФ – ред.) 20%, чуть больше, а все остальное - оно достаточно серьезно стабилизировалось", - считает Давыдов.
По его словам, торговля с Китаем продолжает расти, а транспортировка грузов в РФ осуществляется не только новыми маршрутами. "Сейчас мы видим попытки восстановления, возобновления прежних маршрутов, и довольно успешно. И это очень хорошо. На самом деле... альтернатива - это всегда неплохо", - добавил Давыдов.
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