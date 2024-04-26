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ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России - 26.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России
ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России - 26.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России
ЦБ РФ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России в 2024 году на 7-12%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T13:36+0300
2024-04-26T13:42+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России в 2024 году на 7-12%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.Согласно оценке ЦБ, в 2025 и 2026 годах прирост ипотечных жилищных кредитов составит 10-15%.ЦБ РФ повысил прогноз роста кредитования населения на текущий год до 7-12% с 5-10%, которые фигурировали в февральском прогнозе.Таких же темпов он ожидает и в 2025 году, а в 2026 году темпы роста кредитования населения составят 8-13%.Кроме того, регулятор повысил прогноз роста кредитования компаний в 2024 году до 8-13% с предыдущего февральского прогноза роста в 6-11%Таких же темпов он ожидает и в 2026 году, а в 2025 году темпы роста кредитования бизнеса ожидаются на уровне 7-12%.
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россия, ипотека
Банк России, РОССИЯ, ипотека
13:36 26.04.2024 (обновлено: 13:42 26.04.2024)
 
ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России

ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России на 7-12 процентов в 2024 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРефинансирование кредита
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России в 2024 году на 7-12%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.
Согласно оценке ЦБ, в 2025 и 2026 годах прирост ипотечных жилищных кредитов составит 10-15%.
ЦБ РФ повысил прогноз роста кредитования населения на текущий год до 7-12% с 5-10%, которые фигурировали в февральском прогнозе.
Таких же темпов он ожидает и в 2025 году, а в 2026 году темпы роста кредитования населения составят 8-13%.
Кроме того, регулятор повысил прогноз роста кредитования компаний в 2024 году до 8-13% с предыдущего февральского прогноза роста в 6-11%
Таких же темпов он ожидает и в 2026 году, а в 2025 году темпы роста кредитования бизнеса ожидаются на уровне 7-12%.
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