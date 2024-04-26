https://1prime.ru/20240426/tsb-847731820.html

ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России

ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России - 26.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России

ЦБ РФ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России в 2024 году на 7-12%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T13:36+0300

2024-04-26T13:36+0300

2024-04-26T13:42+0300

банк россии

россия

ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/84198/19/841981994_0:43:3491:2006_1920x0_80_0_0_48aecfb9c40398afb3eb8d00998d95aa.jpg

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России в 2024 году на 7-12%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.Согласно оценке ЦБ, в 2025 и 2026 годах прирост ипотечных жилищных кредитов составит 10-15%.ЦБ РФ повысил прогноз роста кредитования населения на текущий год до 7-12% с 5-10%, которые фигурировали в февральском прогнозе.Таких же темпов он ожидает и в 2025 году, а в 2026 году темпы роста кредитования населения составят 8-13%.Кроме того, регулятор повысил прогноз роста кредитования компаний в 2024 году до 8-13% с предыдущего февральского прогноза роста в 6-11%Таких же темпов он ожидает и в 2026 году, а в 2025 году темпы роста кредитования бизнеса ожидаются на уровне 7-12%.

https://1prime.ru/20240425/ipoteka-847707549.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека