https://1prime.ru/20240426/tsb-847731820.html
ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России
ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России - 26.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России
ЦБ РФ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России в 2024 году на 7-12%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T13:36+0300
2024-04-26T13:36+0300
2024-04-26T13:42+0300
банк россии
россия
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/84198/19/841981994_0:43:3491:2006_1920x0_80_0_0_48aecfb9c40398afb3eb8d00998d95aa.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России в 2024 году на 7-12%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.Согласно оценке ЦБ, в 2025 и 2026 годах прирост ипотечных жилищных кредитов составит 10-15%.ЦБ РФ повысил прогноз роста кредитования населения на текущий год до 7-12% с 5-10%, которые фигурировали в февральском прогнозе.Таких же темпов он ожидает и в 2025 году, а в 2026 году темпы роста кредитования населения составят 8-13%.Кроме того, регулятор повысил прогноз роста кредитования компаний в 2024 году до 8-13% с предыдущего февральского прогноза роста в 6-11%Таких же темпов он ожидает и в 2026 году, а в 2025 году темпы роста кредитования бизнеса ожидаются на уровне 7-12%.
https://1prime.ru/20240425/ipoteka-847707549.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84198/19/841981994_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_057c412d98bc0e0e686df6a35a30a712.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ипотека
Банк России, РОССИЯ, ипотека
ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России
ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России на 7-12 процентов в 2024 году
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России в 2024 году на 7-12%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.
Согласно оценке ЦБ, в 2025 и 2026 годах прирост ипотечных жилищных кредитов составит 10-15%.
ЦБ РФ повысил прогноз роста кредитования населения на текущий год до 7-12% с 5-10%, которые фигурировали в февральском прогнозе.
Таких же темпов он ожидает и в 2025 году, а в 2026 году темпы роста кредитования населения составят 8-13%.
Кроме того, регулятор повысил прогноз роста кредитования компаний в 2024 году до 8-13% с предыдущего февральского прогноза роста в 6-11%
Таких же темпов он ожидает и в 2026 году, а в 2025 году темпы роста кредитования бизнеса ожидаются на уровне 7-12%.
В ГД внесли проект о продлении помощи многодетным в погашении ипотеки