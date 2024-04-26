Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ уверен, что его ДКП закрепит процесс дезинфляции в экономике - 26.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240426/tsb-847732867.html
ЦБ уверен, что его ДКП закрепит процесс дезинфляции в экономике
ЦБ уверен, что его ДКП закрепит процесс дезинфляции в экономике - 26.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ уверен, что его ДКП закрепит процесс дезинфляции в экономике
Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, при этом инфляция пока возвращается к цели несколько медленнее... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T13:45+0300
2024-04-26T13:45+0300
банк россии
россия
экономика рф
денежно-кредитная политика
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/38/833173891_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6828c280b96681797cc3fa6dc08a11ac.jpg
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, при этом инфляция пока возвращается к цели несколько медленнее февральских ожиданий регулятора, сообщил ЦБ. "Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", - сообщил ЦБ в своем заявлении по итогам заседания по ключевой ставке. При этом регулятор подчеркнул, что из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале. Ранее в пятницу ЦБ повысил прогноз по ожиданиям по инфляции на текущий год – до 4,3-4,8% с 4-4,5%. Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, третий раз подряд.
https://1prime.ru/20240425/putin-847699542.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/38/833173891_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_98971549acd5e1b8ecb707ac46f0e703.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, экономика рф, денежно-кредитная политика
Банк России, РОССИЯ, экономика РФ, денежно-кредитная политика
13:45 26.04.2024
 
ЦБ уверен, что его ДКП закрепит процесс дезинфляции в экономике

ЦБ уверен, что проводимая им политика закрепит процесс дезинфляции в экономике России

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДень открытых дверей в Банке России
День открытых дверей в Банке России - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, при этом инфляция пока возвращается к цели несколько медленнее февральских ожиданий регулятора, сообщил ЦБ.
"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", - сообщил ЦБ в своем заявлении по итогам заседания по ключевой ставке.
При этом регулятор подчеркнул, что из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале.
Ранее в пятницу ЦБ повысил прогноз по ожиданиям по инфляции на текущий год – до 4,3-4,8% с 4-4,5%.
Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, третий раз подряд.
Президент Владимир Путин во время съезда Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Для новой модели экономики есть все возможности, заявил Путин
Вчера, 15:37
 
Банк РоссииРОССИЯэкономика РФденежно-кредитная политика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала