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ЦБ уверен, что его ДКП закрепит процесс дезинфляции в экономике

ЦБ уверен, что его ДКП закрепит процесс дезинфляции в экономике - 26.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ уверен, что его ДКП закрепит процесс дезинфляции в экономике

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, при этом инфляция пока возвращается к цели несколько медленнее... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T13:45+0300

2024-04-26T13:45+0300

2024-04-26T13:45+0300

банк россии

россия

экономика рф

денежно-кредитная политика

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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, при этом инфляция пока возвращается к цели несколько медленнее февральских ожиданий регулятора, сообщил ЦБ. "Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", - сообщил ЦБ в своем заявлении по итогам заседания по ключевой ставке. При этом регулятор подчеркнул, что из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале. Ранее в пятницу ЦБ повысил прогноз по ожиданиям по инфляции на текущий год – до 4,3-4,8% с 4-4,5%. Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, третий раз подряд.

https://1prime.ru/20240425/putin-847699542.html

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россия, экономика рф, денежно-кредитная политика