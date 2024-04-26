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ЦБ уверен, что его ДКП закрепит процесс дезинфляции в экономике
ЦБ уверен, что его ДКП закрепит процесс дезинфляции в экономике - 26.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ уверен, что его ДКП закрепит процесс дезинфляции в экономике
Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, при этом инфляция пока возвращается к цели несколько медленнее... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T13:45+0300
2024-04-26T13:45+0300
2024-04-26T13:45+0300
банк россии
россия
экономика рф
денежно-кредитная политика
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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, при этом инфляция пока возвращается к цели несколько медленнее февральских ожиданий регулятора, сообщил ЦБ. "Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", - сообщил ЦБ в своем заявлении по итогам заседания по ключевой ставке. При этом регулятор подчеркнул, что из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале. Ранее в пятницу ЦБ повысил прогноз по ожиданиям по инфляции на текущий год – до 4,3-4,8% с 4-4,5%. Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, третий раз подряд.
https://1prime.ru/20240425/putin-847699542.html
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россия, экономика рф, денежно-кредитная политика
Банк России, РОССИЯ, экономика РФ, денежно-кредитная политика
ЦБ уверен, что его ДКП закрепит процесс дезинфляции в экономике
ЦБ уверен, что проводимая им политика закрепит процесс дезинфляции в экономике России
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, при этом инфляция пока возвращается к цели несколько медленнее февральских ожиданий регулятора, сообщил ЦБ.
"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", - сообщил ЦБ в своем заявлении по итогам заседания по ключевой ставке.
При этом регулятор подчеркнул, что из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале.
Ранее в пятницу ЦБ повысил прогноз по ожиданиям по инфляции на текущий год – до 4,3-4,8% с 4-4,5%.
Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, третий раз подряд.
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