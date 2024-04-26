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Банк России повысил прогноз профицита торгового баланса страны в 2024 году - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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Банк России повысил прогноз профицита торгового баланса страны в 2024 году
Банк России повысил прогноз профицита торгового баланса страны в 2024 году - 26.04.2024, ПРАЙМ
Банк России повысил прогноз профицита торгового баланса страны в 2024 году
Банк России повысил прогноз внешнеторгового профицита на 2024 год до 121 миллиарда долларов с прежних 115 миллиардов, при этом оценка показателя за 2023 год... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T14:05+0300
2024-04-26T14:05+0300
банк россии
профицит внешней торговли
торговый профицит
россия
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз внешнеторгового профицита на 2024 год до 121 миллиарда долларов с прежних 115 миллиардов, при этом оценка показателя за 2023 год была повышена до 121 миллиарда долларов с прежних 120 миллиардов, сообщил регулятор. Оценка объема экспорта в 2023 году осталась на уровне прежних 424 миллиардов долларов, а оценка по импорту была понижена до 303 миллиардов с 304 миллиардов долларов. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramА в 2024 году регулятор ожидает, что объем экспорта будет больше, чем предполагалось ранее: оценка была повышена до 425 миллиардов долларов с 414 миллиардов. Импорт также ожидается больше - 304 миллиарда против прежних 299 миллиардов долларов. Также был повышен прогноз по этим показателям на 2025 год. Профицит торгового баланса теперь ожидается на уровне 117 миллиардов вместо прежних 113 миллиардов долларов. Экспорт ЦБ ждет на уровне 426 миллиардов вместо 416 миллиардов долларов, а импорт - 309 миллиардов вместо 303 миллиардов долларов. Прогноз профицита торгового баланса на 2026 год был заметно понижен - до 108 миллиардов с 112 миллиардов долларов. При этом ЦБ повысил ожидания от объема экспорта в 2026 году до 427 миллиардов с 425 миллиардов долларов, а импорта - повысил до 319 миллиардов с 313 миллиардов долларов. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт из РФ по итогам 2023 года составил 425,1 миллиарда долларов, что на 28,3% ниже показателя за 2022 год, который, по уточненным данным ведомства, составлял 592,5 миллиарда долларов. А согласно представленному ранее в апреле прогнозу Минэкономразвития, профицит торгового баланса России по итогам 2024 года составит 104,5 миллиарда долларов, экспорт - 428,7 миллиарда долларов, а импорт - 324,1 миллиарда долларов. В последующие годы ожидается продолжение роста объемов экспорта и импорта. В 2025 году экспорт увеличится до 455,7 миллиарда долларов, в 2026 году - до 473,8 миллиарда, а в 2027 году - до 496 миллиардов. Импорт вырастет до 349,4 миллиарда долларов в 2025 году, до 356,1 миллиарда в 2026 году и 373,7 миллиарда в 2027 году.
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профицит внешней торговли, торговый профицит, россия
Банк России, профицит внешней торговли, торговый профицит, РОССИЯ
14:05 26.04.2024
 
Банк России повысил прогноз профицита торгового баланса страны в 2024 году

ЦБ повысил прогноз профицита торгового баланса России в 2024 году до $121 млрд

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз внешнеторгового профицита на 2024 год до 121 миллиарда долларов с прежних 115 миллиардов, при этом оценка показателя за 2023 год была повышена до 121 миллиарда долларов с прежних 120 миллиардов, сообщил регулятор.
Оценка объема экспорта в 2023 году осталась на уровне прежних 424 миллиардов долларов, а оценка по импорту была понижена до 303 миллиардов с 304 миллиардов долларов.
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А в 2024 году регулятор ожидает, что объем экспорта будет больше, чем предполагалось ранее: оценка была повышена до 425 миллиардов долларов с 414 миллиардов. Импорт также ожидается больше - 304 миллиарда против прежних 299 миллиардов долларов.
Также был повышен прогноз по этим показателям на 2025 год. Профицит торгового баланса теперь ожидается на уровне 117 миллиардов вместо прежних 113 миллиардов долларов. Экспорт ЦБ ждет на уровне 426 миллиардов вместо 416 миллиардов долларов, а импорт - 309 миллиардов вместо 303 миллиардов долларов.
Прогноз профицита торгового баланса на 2026 год был заметно понижен - до 108 миллиардов с 112 миллиардов долларов. При этом ЦБ повысил ожидания от объема экспорта в 2026 году до 427 миллиардов с 425 миллиардов долларов, а импорта - повысил до 319 миллиардов с 313 миллиардов долларов.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт из РФ по итогам 2023 года составил 425,1 миллиарда долларов, что на 28,3% ниже показателя за 2022 год, который, по уточненным данным ведомства, составлял 592,5 миллиарда долларов.
А согласно представленному ранее в апреле прогнозу Минэкономразвития, профицит торгового баланса России по итогам 2024 года составит 104,5 миллиарда долларов, экспорт - 428,7 миллиарда долларов, а импорт - 324,1 миллиарда долларов. В последующие годы ожидается продолжение роста объемов экспорта и импорта. В 2025 году экспорт увеличится до 455,7 миллиарда долларов, в 2026 году - до 473,8 миллиарда, а в 2027 году - до 496 миллиардов. Импорт вырастет до 349,4 миллиарда долларов в 2025 году, до 356,1 миллиарда в 2026 году и 373,7 миллиарда в 2027 году.
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