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В России обсудят отмену экспортных пошлин на уголь

В России обсудят отмену экспортных пошлин на уголь - 26.04.2024, ПРАЙМ

В России обсудят отмену экспортных пошлин на уголь

Ведомства обсуждают меры поддержки угольной отрасли с учетом конъюнктуры мировых цен на уголь, одной из этих мер является отмена экспортной пошлины, сообщили... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T14:32+0300

2024-04-26T14:32+0300

2024-04-26T15:00+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Ведомства обсуждают меры поддержки угольной отрасли с учетом конъюнктуры мировых цен на уголь, одной из этих мер является отмена экспортной пошлины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "С учетом конъюнктуры мировых цен на уголь отраслевые ведомства прорабатывают меры поддержки российской угольной отрасли. Одна из них - отмена экспортных пошлин. Параметры и сроки действия финальной конфигурации мер будут определены в постановлении правительства", - говорится в сообщении. Правительство РФ с 1 марта вернуло гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на вывоз каменного угля. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина будет нулевой. Принятое решение будет действовать по 28 февраля 2025 года, сообщал кабмин в конце февраля. При этом вопрос о повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь, что стало бы заменой пошлине, на данный момент не обсуждается, комментировал в начале апреля журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

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россия, мэр, уголь, новости