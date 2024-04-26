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"Денег больше не будет". Киеву дали совет, как расходовать новые средства

"Денег больше не будет". Киеву дали совет, как расходовать новые средства - 26.04.2024, ПРАЙМ

"Денег больше не будет". Киеву дали совет, как расходовать новые средства

Киев должно осторожно использовать новый пакет финансирования от Вашингтона, так как добиться помощи в дальнейщем будет сложнее, пишет Business Insider. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T10:37+0300

2024-04-26T10:37+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Киев должно осторожно использовать новый пакет финансирования от Вашингтона, так как добиться помощи в дальнейщем будет сложнее, пишет Business Insider."Борьба за каждую следующую добавку становится все ожесточеннее и продолжительнее. Я думаю, что подход должен быть таким, как если денег больше не будет", - заявила старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир* Дженнифер Кавана.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. 24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов.Президентские выборы в США и разногласия в Конгрессе могут усложнить предоставление дальнейшей помощи Украине. Некоторые эксперты считают, что Украина должна укрепить свою оборону и искать возможности для переговоров с Россией, говорится в публикации.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ*Организация, выполняющая функции иностранного агента

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